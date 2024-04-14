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Исследование: как россияне готовятся к ремонту и какие трудности они встречают

Накопление средств является главной сложностью в ремонте для россиян

2:25
Недвижимость » Аналитика

В результате исследования, проведенного сервисом "Ремонт со СберУслугами" и социальной сетью "Одноклассники", россияне поделились своим опытом подготовки и основными трудностями, с которыми сталкиваются при ремонте жилья.

Накопление средств является главной сложностью в ремонте для россиян
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil is licensed under CC0

Более 3,6 тысяч человек старше 18 лет из различных регионов страны приняли участие в исследовании. Из них 72 процента имели опыт ремонта, а 14 процентов планировали его начать в ближайшее время. Оказалось, что 82 процента тех, кто ранее проводил ремонт, предпочитали разрабатывать дизайн интерьера самостоятельно, в то время как лишь 18 процентов обращались к услугам дизайнеров.

По данным "Одноклассников", интерес к контенту, связанному с дизайном интерьера, советами и лайфхаками, постоянно возрастает. Например, в марте охват подобного контента в сети увеличился в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Основную аудиторию, интересующуюся этой тематикой, составляют женщины в возрасте от 30 до 35 лет.

При самостоятельном планировании ремонта 46 процентов опрошенных предпочитают изучать статьи с опытом и ошибками других людей, 44 процента смотрят видеоуроки, а 41 процент интересуют лайфхаки по ремонту. Также 32 процента выбирают практические инструкции по составлению плана работ, а 18 процентов уделяют внимание статьям и обзорам о последних трендах. Вдохновляющие истории мотивируют 12 процентов респондентов.

Среди основных трудностей, с которыми сталкиваются при ремонте, 57 процентов участников исследования назвали недостаток средств. 44 процента признались, что боятся, что затраты окажутся выше запланированных, а 28 процентов опасаются недоделок. Другие распространенные проблемы включают сложности с поиском профессионалов (27 процентов), большие затраты энергии и времени (26 процентов), желание самостоятельно исправлять ошибки (22 процента). Кроме того, 18 процентов испытывают затруднения с началом работ, а также с выбором стройматериалов. 15 процентов опасаются, что результат работы не устроит их, а 4 процента боятся выбрать стиль, который быстро выйдет из моды.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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