Недвижимость в Таиланде: почему Россия выбирает эту страну для инвестиций и отдыха

Россияне массово покупают недвижимость в Таиланде

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Согласно информации, полученной от заместителя председателя совета директоров Mayalanya Group Милы Гребенщиковой, наблюдается увеличение интереса российских граждан к недвижимости в Таиланде. Гребенщикова отмечает, что в первом квартале 2024 года Россия занимает третье место по числу туристов, прибывающих в страну. Эксперт объясняет это долгой историей привлечения Таиланда и любовью россиян к этой стране.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Она также отмечает, что недвижимость в Таиланде является одной из наиболее доступных для российских граждан. Она представляет собой привлекательный вариант как для зимнего отдыха, так и для инвестиций. Гребенщикова указывает, что доходность от аренды в стране достигает 8-10 процентов в год, что является одним из самых высоких показателей. Вместе с тем, она отмечает, что инвесторы из России в настоящее время также обращают внимание на другие рынки, включая Юго-Восточную Азию, страны Ближнего Востока и Северной Африки.