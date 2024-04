Недвижимость в Таиланде: почему Россия выбирает эту страну для инвестиций и отдыха

Согласно информации, полученной от заместителя председателя совета директоров Mayalanya Group Милы Гребенщиковой, наблюдается увеличение интереса российских граждан к недвижимости в Таиланде. Гребенщикова отмечает, что в первом квартале 2024 года Россия занимает третье место по числу туристов, прибывающих в страну. Эксперт объясняет это долгой историей привлечения Таиланда и любовью россиян к этой стране.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository