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Шторы для окон: как сделать правильный выбор согласно вашим потребностям

Как выбрать подходящие шторы — задайте себе 4 вопроса

1:24
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Прежде чем отправиться в текстильный магазин за шторами, чтобы оценить размеры, необходимо произвести измерения. Но согласно эксперту Юлии Тычино, это только начало процесса подбора идеального варианта.

Как выбрать подходящие шторы — задайте себе 4 вопроса
Фото: PxHere is licensed under CC0

Она советует задать себе четыре вопроса, чтобы быть уверенным в своем выборе:

  1. Какую часть стены занимает окно?
    Если окно занимает большую часть стены, то лучше всего подобрать шторы, закрывающие весь проем, чтобы избежать разрывов по бокам. Если размер окна невелик, можно выйти за его пределы на 20 см, а оставшееся пространство заполнить стеллажом или полками.

  2. Какие шторы вам нужны?
    Если вам нужно полностью перекрыть свет, стоит приобрести блэк-аут шторы. Для тонких штор, которые не создадут зазоров, можно использовать специальные липучки для фиксации.

  3. Какой у вас карниз?
    Для потолочного карниза подходят шторы, занимающие всю ширину стены. Для настенного карниза, расположенного над оконным проемом, гардины могут выходить за пределы окна лишь на 10-15 см с каждой стороны.

  4. Сколько слоев на окне?
    Любителям минимализма рекомендуется ограничиться одним слоем штор, выходя за ширину окна на 20-30 см. Тем, кто предпочитает многослойные композиции, стоит рассмотреть варианты, позволяющие распределить все слои равномерно по всей стене.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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