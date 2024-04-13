Экономист Михаил Делягин предупреждает: россияне, взявшие ипотеку, столкнутся с риском потери жилья

Ипотечники в РФ могут лишиться своих квартир

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

Михаил Делягин, депутат Госдумы РФ и экономист, заявил, что часть россиян, приобретающих жилье в кредит, рискуют оказаться в ситуации, когда они не смогут вовремя погасить ипотечный кредит и лишатся своего жилья. Чтобы предотвратить или снизить такой риск, Центробанк и Минфин принимают меры по сдерживанию массовых ипотечных программ и усложнению их условий.

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По словам Делягина, 15 лет назад он рассказывал анекдот о преступнике, которому вместо смертной казни назначили ипотеку на 25 лет, и это вызвало осуждение правозащитников по всему миру.

Он подчеркнул, что несколько лет назад некоторые смеялись над этой идеей, но сейчас такой риск воспринимается всерьез. Дело в том, что за 25-30 лет ипотечного кредита человек может столкнуться с потерей работы, доходов или здоровья, что помешает ему выплачивать кредит и приведет к потере жилья.

Кроме того, за последние годы спрос на жилье в новостройках резко вырос из-за массовых ипотечных программ, что привело к рекордной разнице в ценах между первичным и вторичным рынками — до 40%. Это означает, что даже если банк выставит квартиру заемщика на торги после невыплаты кредита, вырученных средств может не хватить на погашение долга, так как цена первичного рынка была выше на 40%, чем на вторичном.

Делягин отметил, что ужесточение условий ипотеки, проводимое Центробанком и Минфином, является необходимым и разумным. В настоящей ситуации даже при предоставлении кредита под 0% вероятность того, что заемщики смогут сохранить работу, доход и здоровье на протяжении 20 лет, крайне мала. Таким образом, часть заемщиков рискует лишиться жилья из-за непредвиденных обстоятельств или неправильных расчетов.