Московские торговые центры: практически полностью заполнены после ухода международных ритейлеров

Практически все площади в московских торговых центрах уже заняты

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

По исследованию компании IBC Real Estate, к концу первого квартала торговые центры Москвы практически полностью заполнили пространства, оставшиеся вакантными после ухода международных ритейлеров с российского рынка. Уровень доступных помещений снизился практически до минимума.

Фото: mos.ru by М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам аналитиков, процесс заполнения этих пустующих торговых площадей почти завершен. К началу апреля доля свободных площадей в торговых центрах составила всего 0,2%, что существенно ниже уровня вакансии в 2022 году, который составлял 11,7%. Это означает, что почти все 750 тысяч квадратных метров этих помещений были заняты новыми зарубежными брендами или растущими российскими ритейлерами. Сейчас занято 730 тысяч квадратных метров этих помещений.

Согласно данным компании, с 2023 года новые международные участники рынка заняли более 100 тысяч квадратных метров свободных торговых площадей. В первом квартале текущего года на рынок вышли семь новых зарубежных ритейлеров.

Аналитики компании отмечают стабилизацию ситуации с вакантными торговыми площадями. В торговых центрах столицы уровень вакансий в течение года остается на уровне 12%, что лишь на 1 процентный пункт выше показателя 2022 года.

Прогнозируется, что в 2024 году темпы заполнения торговых помещений замедлятся, так как большинство ритейлеров сосредоточатся на взаимодействии с аудиторией и увеличении операционной эффективности.