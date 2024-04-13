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Пробки, шум, инфраструктура: что москвичи считают основными проблемами нового жилья

Москвичи назвали ключевые недостатки переезда в новое жилье

2:02
Недвижимость » Аналитика

Отсутствие или недостаточное количество объектов социальной инфраструктуры является основным недостатком для жителей Москвы, переезжающих в новое жилье, согласно исследованию, проведенному Циан. Кроме того, в списке проблем москвичей значатся интенсивное движение грузовых транспортных средств около жилых комплексов, постоянные пробки в районе домов или на выезде из них, а также высокий уровень шума от дорог и транспорта.

Москвичи назвали ключевые недостатки переезда в новое жилье
Фото: Wikipedia by Windell Oskay is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Более мелкими недостатками оказались перегруженный общественный транспорт, частые ДТП и опасные участки вблизи жилых комплексов, а также увеличение плотности населения из-за новых застройек и других проектов.

В исследовании приняли участие 531 житель Москвы в возрасте от 25 до 55 лет, ищущих жилье для покупки или аренды за последний год.

Управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко подтвердил, что не все жилые проекты обладают удобной транспортной доступностью, насыщенной инфраструктурой и привлекательной экологической средой. Он отметил, что ошибкой может быть выбор непрактичной планировки, такой как слишком длинные комнаты, центральное расположение несущих стен, сложная геометрия помещений или излишне просторная прихожая.

Екатерина Векшина, член правления Российской гильдии риелторов, дополнила перечень недостатков некачественным состоянием общественных пространств и помещений при приемке квартир. Она отметила, что приобретая более дешевое жилье, клиенты сталкиваются с более длительным списком дефектов.

Риелторы, по словам Векшиной, уже давно знают, какие застройщики строят и сдают недвижимость, и предупреждают клиентов о возможных рисках.

"Риелторы — это те, кто ходит по стройкам, знает градостроительные планы и разбирается в социальной инфраструктуре. Клиенты понимают, что дешевое жилье часто расположено в районах с высоким уровнем загрязнения только после того, как въезжают в объект", — заключила Екатерина Векшина.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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