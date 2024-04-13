Ипотечные каникулы для пострадавших от наводнений: поддержка граждан в трудные времена

Пострадавшим от наводнений предложат ипотечные каникулы

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Гражданам, пострадавшим от наводнений, будут предложены ипотечные каникулы. Этот вопрос будет рассмотрен Министерством строительства и ЖКХ под предводительством министра Ирека Файзуллина.

Фото: flickr.com by Геологическая служба США is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Предложение об ипотечных каникулах будет обсуждаться с правительственной комиссией и руководством МЧС, сообщил Файзуллин во время видеосовещания по наводнениям в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях. Он также отметил, что пострадали многие объекты в садоводческих товариществах, причем некоторые из них не имеют оформления. Этот вопрос также будет проработан Министерством строительства совместно с другими ведомствами.

В Оренбургской области 4 апреля был объявлен режим Чрезвычайной ситуации из-за наводнения. 5 и 6 апреля произошли прорывы дамбы у Орска, началась эвакуация. По словам главы МЧС Александра Куренкова, более 12 000 домов и почти 15 000 дачных участков были затоплены в Оренбургской области. 11 апреля вода приблизилась к многоквартирным домам в Оренбурге. Мэр города Сергей Салмин сообщил о массовой эвакуации. Он назвал ситуацию с наводнениями крайне опасной и рассказал, что за последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см, достигнув 1143. Он призвал жителей ЖК Гранд-парк, поселков имени Куйбышева и Солнечного, а также жителей улиц Уральской, Донгузской, 23-й и 24-й микрорайонов, районов Авиагородка и Овчинного городка к эвакуации.

Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов ожидает, что через два дня уровень воды начнет снижаться.