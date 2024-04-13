Хозяйкам предложили прогладить утюгом линолеум на полу, и вот для чего

Обнародован способ выравнивания вмятин на линолеуме утюгом

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Перестановка мебели вызывает у некоторых хозяек опасения: там, где стоял массивный шкаф или диван, на линолеуме остаются безобразные вмятины. "БелНовости" предложили простой способ их устранения.

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Достаточно просто прогладить эти следы утюгом.

"Но ни в коем случае не гладьте линолеум без "защиты"! — предупреждает издание. — Сперва положите на пол хлопчатобумажную ткань".

Ткань должна быть достаточно толстой, чтобы не допустить повреждения напольного покрытия, заключается в заметке.

Если лайфхак не даст ожидаемого результата, и вы решите поменять линолеум, ознакомьтесь с советами по его выбору. И конечно, старайтесь содержать его в сияющей чистоте.