Тюменцы скупают роботов: как роботы-пылесосы становятся неотъемлемой частью современного дома

Тюменцы массово скупают роботы-пылесосы

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С начала текущего года интерес к данной категории техники возрос на 50%, а объем продаж увеличился на ту же величину, заявил заместитель руководителя отдела продаж компании CaseGuru, Алексей Баранов. По мнению Владимира Чубрика, владельца сервиса по доставке брендовых товаров из Европы и Китая PolandShop, спрос на роботов-пылесосов растет из года в год. Несколько факторов способствуют этому росту, включая отказ от ковровых покрытий в квартирах и доступность по цене моделей, сообщает nashgorod. ru.

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"Ранее роботы-пылесосы считались предметом роскоши, но сейчас они воспринимаются потребителями как нечто обыденное", — подчеркнул Чубрик.

Тем не менее, вместе со спросом выросла и средняя цена на такие устройства на 31%. Это связано с увеличением требований к технике со стороны покупателей — сегодня предпочтение отдается более инновационным моделям, что сказывается на цене.