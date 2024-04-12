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Новый владелец, новые возможности: перспективы реставрации усадьбы Иосифа Сталина

Усадьбу Сталина купила компания, связанная с экс-губернатором Кубани Ткачевым

2:46
Недвижимость

Закрытый паевой инвестиционный фонд "Стратегическое развитие" приобрел усадьбу "Липки-Алексеевское" Иосифа Сталина в Подмосковье. Согласно информации из выписки ЕГРН, смена владельца произошла 8 апреля. Фонд управляется Управляющей компанией "Терра ассет менеджмент".

Усадьбу Сталина купила компания, связанная с экс-губернатором Кубани Ткачевым
Фото: commons.wikimedia.org by Yourez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Сведения о пайщиках фонда не разглашаются, однако, по данным из ЕГРЮЛ, собственником управляющей компании является Роман Баталов. Он также занимает место в совете директоров АО "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева" и "Племзавод им. В. И. Чапаева".

Ранее Роман Баталов занимал должность первого генерального директора "Сочи-Парк", который находится на балансе застройщика Five Development. Все эти активы связываются с семьей бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Согласно информации из статьи, в 2006 году Татьяна Ткачева, дочь бывшего губернатора, вышла замуж за Романа Баталова.

Усадьба расположена в Мытищах, в полутора километрах западнее деревни Вёшки. Она была построена в XIX веке купцом и позднее приобретена главой Москвы Александром Алексеевым. В 1907 году был построен новый дом в стиле неоклассицизма, который сохранился до сегодняшних дней.

После революции 1917 года усадьба была разграблена и полуразрушена, затем ею владели Красная и Белая армии. В 1933–1934 годах она стала одной из загородных дач Сталина, который проживал там после смерти жены Надежды Аллилуевой. Позже он переехал на другую дачу в Кунцево, а в "Липки" появлялся редко. Затем усадьбу несколько раз перестраивали, добавили бункер, после чего она служила дачей для членов правительства. В 1989 году в ней был открыт реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями. В 2004 году объект передали госкорпорации "Дом.РФ" для реконструкции.

По данным Baza, в последние годы усадьба оставалась заброшенной: на парадной лестнице выросла густая трава, на балконе появились маленькие деревья, штукатурка начала осыпаться, а интерьеры значительно постарели.

В сентябре прошлого года усадьбу выставили на торги за 403,49 миллиона рублей. В состав лота входили основное здание, хозяйственные постройки и арендованный земельный участок площадью более 38,4 гектара. Аукцион выиграла компания "Консалтинг и право" из Краснодара, чьей единственной собственницей указана Елизавета Миронова. Позднее усадьба получила нового владельца.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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