Ипотечный брокер объяснил, какие квартиры выгодно покупать в этом году

Эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал, на какую недвижимость стоит обратить внимание, чтобы сэкономить при покупке.
Ракута отметил, что рынок недвижимости переживает период застоя, поэтому много квартир можно купить по цене ниже рыночной стоимости.
Ранее сообщалось, что москвичи всё чаще сдают квартиры без ремонта.
Эксперт порекомендовал искать квартиру на вторичном рынке.
"Особенно выгодно покупать вторичку, которая находится в ипотеке, потому что такую недвижимость можно приобрести по достаточно привлекательной цене", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
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