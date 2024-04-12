Ипотечный брокер объяснил, какие квартиры выгодно покупать в этом году

Ипотечный брокер рассказал, как купить недвижимость по цене ниже рыночной стоимости

0:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал, на какую недвижимость стоит обратить внимание, чтобы сэкономить при покупке.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under public domain

Ракута отметил, что рынок недвижимости переживает период застоя, поэтому много квартир можно купить по цене ниже рыночной стоимости.

Ранее сообщалось, что москвичи всё чаще сдают квартиры без ремонта.

Эксперт порекомендовал искать квартиру на вторичном рынке.

"Особенно выгодно покупать вторичку, которая находится в ипотеке, потому что такую недвижимость можно приобрести по достаточно привлекательной цене", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".