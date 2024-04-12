Почему батареи ставят под окнами? Оказывается, на этот счёт есть нормы

Раскрыты нормативы по установке радиаторов отопления

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Батареи всегда ставят под окнами в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 41-01-2003. С ними по просьбе читателя ознакомился aif.ru.

Фото: Unsplash by Dominik Kuhn is licensed under CC0

Такой выбор места для отопительного прибора вполне очевиден — он препятствует распространению по помещению холодного воздуха из окна.

Согласно документу, радиаторы должен быть размещены "под световыми проёмами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки" строго вертикально без отклонений и перекосов от горизонтали.

В упомянутом СНиПе уточнены параметры:

высота установки радиатора от пола — не более 5-10 см;

расстояние от стены — не менее 5 см;

длина батареи — не менее 50% ширины оконного проёма (в социальных учреждениях — не менее 75%).

Переносить батареи и устанавливать дополнительные без разрешения управляющей компании нельзя — это прямо запрещено Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утверждёнными постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354.

Нарушение вам не только придётся устранять за свой счёт, могут ещё и сурово наказать.

Добавить дополнительные секции к батарее не возбраняется, если они не внесут разбалансировку в систему отопления.