Почему батареи ставят под окнами? Оказывается, на этот счёт есть нормы

Батареи всегда ставят под окнами в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 41-01-2003. С ними по просьбе читателя ознакомился aif.ru.
Такой выбор места для отопительного прибора вполне очевиден — он препятствует распространению по помещению холодного воздуха из окна.
Согласно документу, радиаторы должен быть размещены "под световыми проёмами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки" строго вертикально без отклонений и перекосов от горизонтали.
В упомянутом СНиПе уточнены параметры:
Переносить батареи и устанавливать дополнительные без разрешения управляющей компании нельзя — это прямо запрещено Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утверждёнными постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354.
Нарушение вам не только придётся устранять за свой счёт, могут ещё и сурово наказать.
Добавить дополнительные секции к батарее не возбраняется, если они не внесут разбалансировку в систему отопления.
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