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Риелторы предупредили об опасности аренды квартир без отделки под ремонт

Москвичи всё чаще сдают квартиры без ремонта, утверждают риелторы

2:00
Недвижимость

На досках объявлений всё чаще встречаются предложения о сдаче в аренду квартир без ремонта, обратила внимание "Российская газета". Она изучила плюсы и минусы таких вариантов.

Москвичи всё чаще сдают квартиры без ремонта, утверждают риелторы
Фото: ГЖИ МО is licensed under Public domain

Такое жильё обычно сдаётся с условием, что ремонт там сделает квартиросъёмщик, объяснили опрошенные изданием риелторы.

"Люди покупают жильё под сдачу в новостройках, а когда получают ключи и начинают считать затраты на ремонт, понимают, что просто его не потянут — с мебелью даже на студию может уйти от миллиона рублей", — говорится в статье.

И тогда они сдают квартиру подешевле — в марте соцсети бурлили обсуждением 20-метровой студии без отделки в Ленинском округе Подмосковья, которую хозяйка предлагала снять за 19 тысяч без коммуналки.

Часто при заключении сделки жильцы берут на себя обязательства сделать ремонт самостоятельно. Иногда даже в объявлениях указано, что для этого уже закуплены и подготовлены стройматериалы.

Такой вариант популярен у ремонтных бригад: они отделывают сразу несколько квартир в свежевыстроенном ЖК, в одной из которых сами и живут.

На самом деле не так уж много квартир в Москве сдаётся без ремонта, уверяет замдиректора управления аренды квартир компании "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова — по её оценке, не более 3%.

По мнению риелтора, квартиранты, взявшиеся за ремонт съёмных квадратных метров, могут рассчитывать на снижение арендной платы от 10-15% до 40%, в зависимости от состояния помещений и объёма работ, или вообще жить бесплатно.

Впрочем, она не советует потенциальным квартиросъёмщикам подобные варианты — рискованно.

"Документальное оформление такой аренды сложно и порой невозможно: много смет, дополнительных условий, отсутствует точная дата выезда, так как далеко не всегда можно точно определить, как долго будут проводиться работы", — объяснила Полякова.

О документальном оформлении обязательств по ремонту съёмной квартиры рассказывало ранее Роскачество.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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