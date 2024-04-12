Как избавиться от этих жутких засаленных пятен на обоях вокруг выключателей

Хозяйкам посоветовали прогладить обои на стене утюгом

0:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Одно из самых неприглядных загрязнений в комнате — отвратительные засаленные пятна на стене вокруг выключателя. Отчистить их трудно — если воспользоваться моющим средством, грязь может отойти вместе с обоями.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

Но есть один способ, о котором рассказали "БелНовости". В его применении поможет обычный утюг.

Его надо нагреть до невысокой температуры — так, чтобы к подошве можно было прикоснуться рукой.

Приложите к загрязнённому участку обоев сухую бумажную салфетку и прогладьте утюгом несколько раз.

При необходимости процедуру можно повторить, заменив салфетку на чистую.

Ранее издание советовало, как вернуть белизну самому выключателю.