Как избавиться от этих жутких засаленных пятен на обоях вокруг выключателей

Одно из самых неприглядных загрязнений в комнате — отвратительные засаленные пятна на стене вокруг выключателя. Отчистить их трудно — если воспользоваться моющим средством, грязь может отойти вместе с обоями.
Но есть один способ, о котором рассказали "БелНовости". В его применении поможет обычный утюг.
Его надо нагреть до невысокой температуры — так, чтобы к подошве можно было прикоснуться рукой.
Приложите к загрязнённому участку обоев сухую бумажную салфетку и прогладьте утюгом несколько раз.
При необходимости процедуру можно повторить, заменив салфетку на чистую.
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