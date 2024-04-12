Шторы или жалюзи: что выбрать для маленьких окон

Существует точка зрения, согласно которой шторы в помещении являются неотъемлемым элементом декора, и без них интерьер кажется неполноценным. Однако на практике часто бывает наоборот, и есть ситуации, когда шторы совсем не нужны, но это не всегда замечается.
Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру, поделилась моментами, когда шторы в интерьере могут быть излишними.
Роль штор Основная задача штор — декоративное оформление окон. В случаях, когда необходимо защитить помещение от яркого солнечного света, чаще всего используют жалюзи или их аналоги.
Шторы выбирают, чтобы придать комнате уют, создать ощущение комфорта и завершенности интерьера.
Исключения из правил Во-первых, если окно в комнате небольшое или узкое, лучше использовать рулонные (римские) шторы для его оформления.
Во-вторых, в темных помещениях тяжелые тканевые шторы будут излишними.
В-третьих, в ванных комнатах и на кухне лучше предпочесть другие способы закрытия окон. Высокая влажность и особенности окружающей среды могут создать проблемы с уходом за тканью, поэтому в таких случаях предпочтительнее использовать жалюзи.
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