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Шторы или жалюзи: что выбрать для маленьких окон

Когда шторы в комнате вешать запрещено

1:12
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Существует точка зрения, согласно которой шторы в помещении являются неотъемлемым элементом декора, и без них интерьер кажется неполноценным. Однако на практике часто бывает наоборот, и есть ситуации, когда шторы совсем не нужны, но это не всегда замечается.

Когда шторы в комнате вешать запрещено
Фото: PxHere is licensed under CC0

Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру, поделилась моментами, когда шторы в интерьере могут быть излишними.

Роль штор Основная задача штор — декоративное оформление окон. В случаях, когда необходимо защитить помещение от яркого солнечного света, чаще всего используют жалюзи или их аналоги.

Шторы выбирают, чтобы придать комнате уют, создать ощущение комфорта и завершенности интерьера.

Исключения из правил Во-первых, если окно в комнате небольшое или узкое, лучше использовать рулонные (римские) шторы для его оформления.

Во-вторых, в темных помещениях тяжелые тканевые шторы будут излишними.

В-третьих, в ванных комнатах и на кухне лучше предпочесть другие способы закрытия окон. Высокая влажность и особенности окружающей среды могут создать проблемы с уходом за тканью, поэтому в таких случаях предпочтительнее использовать жалюзи.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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