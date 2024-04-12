Выбор коврика для ванной: материалы, долговечность и уход

Как выбрать коврик для ванной комнаты

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Коврик в ванной — это необходимый предмет, но не стоит рассчитывать, что одна покупка прослужит годами. Влажность и тепло в ванной способствуют размножению бактерий и микробов, что может привести к появлению плесени и повреждению ковра.

Фото: Pexels by Curtis Adams is licensed under CC0

Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера, поделилась рекомендациями по выбору ковриков для ванной.

Коврик в ванной может стать не только функциональным элементом, но и украшением интерьера. Однако при выборе ковра важно учитывать не только его внешний вид, но и материал.

При выборе материала:

Рекомендуется обратить внимание на коврики из хлопка. Они приятны на ощупь, хорошо впитывают влагу, но требуют сушки.

Коврики из бамбука выглядят оригинально и обладают антибактериальными свойствами, что делает их долговечными.

Часто выбирают коврики из ПВХ или акрила за их низкую стоимость, разнообразие цветов и простоту в уходе. При выборе коврика также важно учитывать его устойчивость к влажным условиям и возможность стирки или чистки. После этого уже можно ориентироваться на цвет и размер.