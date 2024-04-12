Выбор коврика для ванной: материалы, долговечность и уход

Коврик в ванной — это необходимый предмет, но не стоит рассчитывать, что одна покупка прослужит годами. Влажность и тепло в ванной способствуют размножению бактерий и микробов, что может привести к появлению плесени и повреждению ковра.
Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера, поделилась рекомендациями по выбору ковриков для ванной.
Коврик в ванной может стать не только функциональным элементом, но и украшением интерьера. Однако при выборе ковра важно учитывать не только его внешний вид, но и материал.
При выборе материала:
При выборе коврика также важно учитывать его устойчивость к влажным условиям и возможность стирки или чистки. После этого уже можно ориентироваться на цвет и размер.
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