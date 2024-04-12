Поклейка новых обоев: правила и рекомендации для эффективного ремонта, когда можно клеить новые поверх старых

Можно ли клеить новые обои на старые — ответ на этот вопрос зависит от типа обоев

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Во время ремонта, когда время и силы ценны, возникает желание сократить затраты. И одним из вариантов, когда речь заходит о стенах, может быть поклейка новых обоев поверх старых. Но насколько это возможно?

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln is licensed under CC BY-SA 2.0

Ответ на этот вопрос зависит от типа существующих обоев. Рассмотрим различные варианты и определим, когда можно клеить новые обои поверх старых, а когда это не рекомендуется.

Бумажные обои

Этот вариант самый простой. Если бумажные обои надежно держатся на стенах, их можно переклеить. Этому подтверждение — многослойные "пироги" обоев в старых квартирах.

Необходимо подобрать новые обои, немного темнее старых, чтобы избежать просвечивания тонкой бумаги.

Если старые обои из плотной бумаги, лучше снять их, чтобы избежать проблем с отслаиванием.

Виниловые обои

Нельзя клеить новые обои поверх виниловых из-за рельефной поверхности, низкой паропроницаемости и веса, что может вызвать отслаивание.

Обои под покраску

Новые обои не будут долго держаться на рельефной поверхности, покрытой краской.

Флизилиновые обои

Теоретически их можно клеить поверх старых, но это может привести к эстетическим проблемам из-за тонкости флизелина.

Жидкие обои

Их можно наносить поверх старых обоев, но нельзя делать обратное.

Вот несколько общих правил:

Можно клеить новые обои поверх старых, если:

Стены в хорошем состоянии.

Поверхность стен гладкая, ровная и прочная.

Старые обои не имеют специфических покрытий.

Старые обои прочно держатся. Нельзя клеить новые обои поверх старых, если:

Есть повреждения на стенах.

Старые обои содержат материалы с низкой проницаемостью.

Старые обои отходят от стен. В ряде случаев можно клеить новые обои поверх старых, но это рискованно. Чтобы избежать проблем, мастера рекомендуют удалить старые покрытия. Это можно сделать с помощью специальных инструментов, таких как обойный тигр, или с применением специальных препаратов для снятия старых обоев.