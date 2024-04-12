Поклейка новых обоев: правила и рекомендации для эффективного ремонта, когда можно клеить новые поверх старых

Во время ремонта, когда время и силы ценны, возникает желание сократить затраты. И одним из вариантов, когда речь заходит о стенах, может быть поклейка новых обоев поверх старых. Но насколько это возможно?
Ответ на этот вопрос зависит от типа существующих обоев. Рассмотрим различные варианты и определим, когда можно клеить новые обои поверх старых, а когда это не рекомендуется.
Бумажные обои
Этот вариант самый простой. Если бумажные обои надежно держатся на стенах, их можно переклеить. Этому подтверждение — многослойные "пироги" обоев в старых квартирах.
Необходимо подобрать новые обои, немного темнее старых, чтобы избежать просвечивания тонкой бумаги.
Если старые обои из плотной бумаги, лучше снять их, чтобы избежать проблем с отслаиванием.
Виниловые обои
Нельзя клеить новые обои поверх виниловых из-за рельефной поверхности, низкой паропроницаемости и веса, что может вызвать отслаивание.
Обои под покраску
Новые обои не будут долго держаться на рельефной поверхности, покрытой краской.
Флизилиновые обои
Теоретически их можно клеить поверх старых, но это может привести к эстетическим проблемам из-за тонкости флизелина.
Жидкие обои
Их можно наносить поверх старых обоев, но нельзя делать обратное.
Вот несколько общих правил:
Можно клеить новые обои поверх старых, если:
Нельзя клеить новые обои поверх старых, если:
В ряде случаев можно клеить новые обои поверх старых, но это рискованно. Чтобы избежать проблем, мастера рекомендуют удалить старые покрытия. Это можно сделать с помощью специальных инструментов, таких как обойный тигр, или с применением специальных препаратов для снятия старых обоев.
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