Изменения в ипотечной политике: массовая льготная ипотека будет отменена после 1 июля

Анатолий Аксаков: массовая льготная ипотека будет отменена после 1 июля

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объявил, что массовая льготная ипотека будет аннулирована после 1 июля, ссылаясь на выступление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Он сообщил, что будет внесены изменения в законодательство в соответствии с рекомендациями Набиуллиной.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Аксаков отметил, что льготную ипотеку по новостройкам под 8% годовых отменят, так как она оказалась неэффективной из-за роста цен на жилье, что привело к тому, что заемщики получили мало выгоды от программы. Люди получали кредиты по льготной ставке, но приобретали жилье по завышенным ценам.

Однако семейная ипотека под 6% годовых будет сохранена. Аксаков отметил, что необходимо регулировать эту программу, так как она эффективна не во всех регионах. Планируется сделать схему выдачи кредитов более гибкой, чтобы сделать льготные жилищные кредиты доступными не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах с нижними доходами семей. Аксаков выразил надежду, что поправки могут быть приняты на весенней сессии.