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Московский Южный порт: будущий центр столицы с жильем, отелями и культурным центром

Южный порт станет центром города после исторического центра и Москва-Сити

1:25
Недвижимость

На территории бывшего промышленного района Южный речной порт в Москве запускает масштабный проект редевелопмента, о чем было объявлено на круглом столе "Набережные без границ — Москва наращивает потенциал прибрежных зон за последние 10 лет". По словам главного архитектора Москвы, Сергея Кузнецова, масштабы нового проекта сопоставимы с Москва-Сити. Для реализации этой инициативы объединили усилия девелоперы Forma, Level и Аеон Девелопмент. Ожидается, что Южный порт станет третьим центром города после исторического центра и Москва-Сити.

Южный порт станет центром города после исторического центра и Москва-Сити
Фото: commons.wikimedia.org by Dinozaurus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Площадь бывшего промышленного участка составляет 644 гектара, что превышает треть территории района Печатники. Здесь планируется возведение жилых комплексов, гостиничных сооружений, культурного центра и значительного объема социальной инфраструктуры. Основной упор в развитии Южного порта будет сделан на благоустройство набережных.

В рамках проекта в Южном порту будет создан причал для водного электротакси, сообщил генеральный директор девелоперской компании Forma, Илья Чепрасов. Это будет маломерные электросуда, которые станут доступны горожанам уже этим летом.

Будет построен первый в Москве причал для водного электротакси. Кроме того, на набережной будущего городского квартала Portland будет выделена зона для пристани малых яхт и катеров.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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