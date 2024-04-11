Мир глазами ребёнка: фотообои в детской

Как выбрать фотообои в детскую?

3:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Мир глазами ребёнка: фотообои в детской.

Фото: commons.wikimedia.org by remontbp.com

Немного истории…

Парадоксально, но первые в мире фотообои придумали жители каменного века, которые изображали на стенах пещер животных и другие картины из повседневного быта. При этом мастерство, с которым они выполняли свои рисунки, заслуживает самой высокой оценки. Когда были открыты наскальные рисунки в пещере Альтамире, учёные долго не могли поверить, что они были нарисованы около 12000 лет назад. Однако, для чего древним людям потребовалось тратить время и столь драгоценные силы на роспись пещер? Почему они изображали именно животных, а не цветы, не луну или солнце? Современные историки установили, что пещерные рисунки предназначались именно для детей! Таким образом, это были первые фотообои, ведь изображения животных были очень и очень реалистичными. Дети должны были привыкать и осваиваться в мире, где они живут, с самого малого возраста. Да и в исторические времена всегда можно найти примеры того, как тщательно люди заботились о том, чтобы их дети воспринимали нужную информацию и образы с самого рождения.

Вопросы, на которые нужно дать ответ прежде размещения фотообоев в детской.

Чего не стоит делать, так это размещать детские фотообои с позиции «чтоб были». Это в корне неверный подход. Следует задать себе ряд вопросов и, ответив на них, выявить именно те фотообои, что будут оптимальны.

Зачем нашему ребёнку нужны в комнате фотообои? Фотообои должны быть не просто яркой картинкой– они должны быть достойны того, чтобы составлять картину мира ребёнка. Ведь мир глазами ребёнка– это то, что он видит перед своими глазами. И как, вы всё ещё хотите, чтобы миром Вашего ребёнка был остров в бескрайнем море с одинокой пальмой? Что должно стать миром в глазах ребёнка? Очевидно то, что бесспорно прекрасно– природа. И природа эта должна быть родной, той, что является естественной средой для данного ребёнка. Как часто нужно менять детские фотообои? Чаще, чем обычные обои, по мере роста ребёнка. Детские фотообои должны способствовать его развитию. Например, в младенческом возрасте будет хорошо, если они будут изображать какую-нибудь лужайку, освещённую солнцем, с цветами и ягодами. В возрасте 7–12 лет можно заменить их на картину какого-нибудь живописца. Наконец, в отрочестве можно поместить картину ещё более эстетически сложную в художественно-композиционном плане. При этом не рекомендуется помещать изображения людей, техники, городской среды. И наоборот, будет неплохой идеей разместить какую-либо из фотографий природы, сделанных членами семьи или самим ребёнком.

Недавно маркетологи провели опрос, где выясняли предпочтения к деталям интерьера у разных категорий населения. Было выявлено, что большинство молодых мам не считают нужным размещать в комнатах детские фотообои. Однако дополнительные исследования показали, что в семьях, где на стенах в детских фотообои есть и подобраны они правильно, художественно-эстетическое мышление детей развито лучше.

Общие выводы.

Прежде чем вешать детские фотообои следует взвесить все возможные последствия. Размещать следует детские фотообои не броские и не яркие, а развивающие. Фотообои должны быть соразмерны и понятны ребёнку в его возрасте.

При соблюдении этих правил детские фотообои будут не просто аляповатой картинкой, которая врежется в память ребёнка, а картиной мира, которая будет представлять хотя бы отчасти его красоту и гармонию.