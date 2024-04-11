Мир глазами ребёнка: фотообои в детской.
Немного истории…
Парадоксально, но первые в мире фотообои придумали жители каменного века, которые изображали на стенах пещер животных и другие картины из повседневного быта. При этом мастерство, с которым они выполняли свои рисунки, заслуживает самой высокой оценки. Когда были открыты наскальные рисунки в пещере Альтамире, учёные долго не могли поверить, что они были нарисованы около 12000 лет назад. Однако, для чего древним людям потребовалось тратить время и столь драгоценные силы на роспись пещер? Почему они изображали именно животных, а не цветы, не луну или солнце? Современные историки установили, что пещерные рисунки предназначались именно для детей! Таким образом, это были первые фотообои, ведь изображения животных были очень и очень реалистичными. Дети должны были привыкать и осваиваться в мире, где они живут, с самого малого возраста. Да и в исторические времена всегда можно найти примеры того, как тщательно люди заботились о том, чтобы их дети воспринимали нужную информацию и образы с самого рождения.
Вопросы, на которые нужно дать ответ прежде размещения фотообоев в детской.
Чего не стоит делать, так это размещать детские фотообои с позиции «чтоб были». Это в корне неверный подход. Следует задать себе ряд вопросов и, ответив на них, выявить именно те фотообои, что будут оптимальны.
Недавно маркетологи провели опрос, где выясняли предпочтения к деталям интерьера у разных категорий населения. Было выявлено, что большинство молодых мам не считают нужным размещать в комнатах детские фотообои. Однако дополнительные исследования показали, что в семьях, где на стенах в детских фотообои есть и подобраны они правильно, художественно-эстетическое мышление детей развито лучше.
Общие выводы.
При соблюдении этих правил детские фотообои будут не просто аляповатой картинкой, которая врежется в память ребёнка, а картиной мира, которая будет представлять хотя бы отчасти его красоту и гармонию.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.