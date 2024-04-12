МОЭК добилась уголовного дела против "Жилищника", задолжавшего миллионы за тепло

МОЭК сообщила об уголовном деле против "Жилищника" из-за долга за тепло

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

ПАО "МОЭК" добилась возбуждения уголовного дела против ООО "Жилищник", управляющего 26 многоквартирными домами в Южном административном округе Москвы, о чём сообщила на своём сайте в четверг.

Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Причиной разбирательств стал огромный долг за потреблённую тепловую энергию в размере 180 миллионов рублей. Свыше 150 миллионов взыскано судом, ещё пять исков на общую сумму около 42 миллионов пока рассматриваются.

Московский теплоснабжающий гигант обратился в Симоновскую межрайонную прокуратуру, и по результатам проверки "Жилищника" (не путать с ГБУ "Жилищник", настоятельно призывает МОЭК) по её представлению против руководства компании возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (ущерб путём обмана или злоупотребления доверием).

Ранее МОЭК составила антирейтинг самых злостных должников по итогам 2023 года, в который вошли 50 УК. На первом месте в нём ООО "Аргус", обслуживающая 13 многоквартирных домов в ТиНАО, с долгом 117 миллионов рублей.

Лидеров таких рейтингов за прошлые годы лишили лицензий и, соответственно, отобрали у них жилой фонд, сообщил директор филиала № 11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" Андрей Дмитриевский. "Эта работа, безусловно, будет продолжена", — заверил он.