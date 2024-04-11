Какое окно лучше выбрать: пластиковое или деревянное?

Какое окно предпочтительнее: деревянное или пластиковое?

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Дерево vs пластик.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Долгое время, выбора того, какое окно устанавливать вообще не стояло. В советское время все массово устанавливали двухрамные деревянные стеклопакеты, а когда появились пластиковые окна, все стали массово устанавливать их. И только со временем пришло понимание того, что деревянные окна гораздо экологичнее пластиковых, и только если совместить деревянный традиционный материал и современные технологии, то можно получить настоящее качественное окно. Доказательством тому служит то, что рынок деревянных окон в последние годы нанёс очень мощный удар по рынку окон пластиковых, и в настоящее время деревянные окна занимают примерно 40–45% рынка всей оконной индустрии. И деревянные окна заказывают, как правило, обеспеченные люди.

Теперь, когда мы выбрали деревянное окно, нужно определиться, как его выбрать. В интернете можно найти бесчисленное множество вариантов, как подобрать деревянные окна. Советы профессиональные, дельные, но их конечной целью является ненавязчивое подведение читающего к покупке окна у конкретного производителя. Таким образом, объективность этих советов вызывает большие сомнения.

Пара слов о современных деревянных окнах.

Если вы при словосочетании «деревянные окна» вспоминаете деревянные тонкие, крашеные белой краской рамы из советского прошлого, или кондовые деревянные рамы, летние и зимние из рассказов Астафьева про деревенское детство, то забудьте эти образы– единственное, что их объединяет, это– экологичность материала. Причём у современных деревянных окон она гораздо выше. Если раньше окна почти всегда окрашивали в белый цвет водоэмульсионной краской, то теперь их обрабатывают специальным консервирующим лаком, который позволяет деревянному материалу «дышать», но при этом нейтрализует негативное воздействие влаги, солнечных лучей, не допускает попадания вредителей.

Как и раньше, сейчас деревянные окна делают из сосны, лиственницы и дуба, причём вариант из сосны самый дешёвый.

Выбор деревянных окон.

Обращайте внимание на респектабельность производителя. Уважающая себя фирма обязательно имеет свой качественный сайт, возможно, с онлайн-консультантом. А вот где не надо брать телефоны оконных фирм– так это в кратких записях на заборах и дверях с предложениями поставки окон. И никогда не платите вперёд! Любая оплата проводится только по факту проведения работ, в противном случае это очень напоминает мошеннические схемы. Не дайте себя обмануть!

Проверяйте качество окна, рамы до его установки. Обязательно спросите про материал изготовления. Некоторые небольшие фирмы могут под видом деревянных окон продавать окна из ДСП или даже крашеные пластиковые окна. Отличить деревянное окно можно по запаху, или по фактуре. Кроме того, деревянные рамы обычно легче рам из пластика или ДСП.

Обращайте внимание на теплоизоляцию. В дни, когда ветер дует в ваши окна или температура за окном резко понизилась, а отопление ещё не включили, у вас в доме всё равно не должно быть заметно холода. Производители рассчитывают теплоизоляцию деревянных окон именно с учётом возможного падения температур. Если же теплоизоляция явно не на высоте, а срок гарантии ещё не истёк, вы имеете полное право требовать бесплатной замены окон. Желательно при этом каким-нибудь образом зафиксировать факт низкой теплоизоляции.

При установке пластиковых окон обращайте внимание на шумоизоляцию. В идеале она должна быть такой, что даже при проживании на шумном проспекте или площади, шума быть слышно не должно. Если же громкий шум слышен даже при закрытом окне, то это опять же повод обратиться к поставщику окон.

Следуя этим простым советам, Вы точно не ошибётесь при выборе деревянного окна