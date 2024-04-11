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Домовое освещение: основные принципы

Как выбрать правильный тип освещения?

4:02
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Свет в доме как показатель благополучия. 

Как выбрать правильный тип освещения?
Фото: commons.wikimedia. org by 0x010C is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

«Никто не ставит светильник под сосуд, но на стол, чтобы все входящие видели свет». Освещение в доме всегда было показателем успеха его хозяев. Как правило, богатые дома во все времена обеспечивались хорошим освещением, что придавало им ещё большую пышность и роскошь убранства. Напротив, если мы посмотрим на описания бедных домов, то увидим, что почти всегда отмечается, что там темно, или очень плохо освещено (вспомнить хотя бы описание жилища Плюшкина из «Мёртвых душ» Гоголя).  Одним словом, освещение в доме нужно не просто для подачи света, но и для создания уютной атмосферы и демонстрации домашнего благополучия.

Как правильно освещать дом? 

Одно из условий правильного освещения в доме является верная расстановка светильников и люстр. Биологическая норма для восприятия человеком составляет 500–2000 люкс. Опять же, наибольшая освещённость должна быть в детской, где находится учебное место ребёнка и в гостиной. Наименьшая освещённость характерна для спальных, коридоров, туалетных комнат. При этом желательно, чтобы уровень освещения можно было регулировать самостоятельно путём изменения напряжения в сети, для чего приобретают и устанавливают конденсаторы. Обычно в гостиной вешается парадная люстра, с наибольшим количеством лампочек. В других комнатах вешаются люстры попроще и поменьше. Кроме того, желательно устанавливать на стенах светильники, чтобы при выключенных люстрах создавалась атмосфера уюта и близости. При этом врачи не рекомендуют спать при свете ночников, поскольку оптимальным залогом хорошего сна является полная темнота.

Как выбрать нужный тип освещения? 

Самым распространённым типом современного освещающего прибора является лампа накаливания, так называемая «лампочка Ильича». Однако это только одна из разновидностей лампочек и следует хотя бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки остальных осветительных средств. Итак, какие из них доступны простым потребителям?

1.Тепловые лампы. Они бывают простыми и галогенными. Простая лампочка самая популярная. Имеются виды в 90 В, 60 В, 30 В. лучше всего выбирать лампочки по 90 В. Срок службы лампы накаливания составляет до 1000 часов, при этом к концу срока действия свет лампочки тускнеет из-за скопления паров инертных газов в стеклянной колбе лампы.

2. Галогенные лампы. Не имеют принципиальных отличий от обычных ламп накаливания, но имеют несколько преимуществ и недостатков. Они светят в 10 раз дольше, до 10000 часов, но при этом уязвимы перед перепадами напряжения в сети, их нельзя ввинчивать голыми руками, кроме того, они могут взорваться. Несомненным плюсом является то, что галогенные лампочки могут светить не только жёлтым или белым светом, но и голубоватым.

3. Светодиодные лампы. Самые современные и качественные. Имеют живучесть до 100000 часов, светят постоянно ярко и надёжно, не требуют частой замены и какого-либо ухода, можно выбрать цвет освещения. Единственный минус– это цена. Поэтому позволить себе столь дорогие лампочки могут не все люди. Кроме того, не все люстры поддерживают данный тип лампочек. Впрочем, в наше время в нашей стране люди мало задумываются о таких вещах как энергоэффективность и энергосбережение. В определённом плане, это даже и хорошо, поскольку всё-таки освещение в доме должно быть прежде всего экономным и в то же время ярким и уютным. Именно такое освещение в доме обеспечивают вполне обычные лампы накаливания. Можно и комбинировать типы освещения, размещая в различных комнатах осветительные приборы разного вида.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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