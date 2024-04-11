Рекордный рост цен на жилье в России: анализ, прогнозы и тенденции рынка жилья

Restate: в России зафиксирован рекордный рост цен на жилье

3:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Согласно отчету Витрины недвижимости Restate, в 2024 году в Перми зафиксирован рекордный рост цен на жилье, достигнувший 26 тысяч рублей за квадратный метр, что составляет увеличение на 22%. Таким образом, средняя цена на жилье в этом уральском городе, составляющая 146 тысяч рублей за квадратный метр, приблизилась к ценам в Екатеринбурге и Челябинске. Обычное предложение в этом ценовом диапазоне представляет собой 40-метровую квартиру на окраине города в новом или почти завершенном доме, сообщает витрина недвижимости Restate. ru.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

Цены на жилье в новостройках в Уфе выросли на 20 тысяч рублей (на 13%) с начала года, приближая город к уровню Краснодара. За 171 тысячу рублей за квадратный метр можно приобрести небольшую однокомнатную квартиру практически в центре города и дождаться завершения строительства в течение полутора лет.

Средняя цена за квадратный метр в новостройках в Самаре выросла на 10 тысяч рублей (на 9%), а в Омске — на 7 тысяч (на 6%). Наибольший абсолютный рост цен зафиксирован в Сочи — на 24 тысячи рублей за квадратный метр, что составляет 6%. После снижения цен в прошлом году, в текущем году цены снова начали постепенно расти.

Стандарты строительства в Сочи по-прежнему подвержены ограничениям, но жилые комплексы, получившие разрешения на строительство до введения моратория в 2021 году, все еще строятся. Средняя цена за квадратный метр вернулась к уровню августа прошлого года — 420 тысяч рублей. Сочи по-прежнему остается самым дорогим городом для покупки жилья, причем цены на элитное жилье превышают даже те, что в Дубае. Самым дорогим объектом на первичном рынке являются трехкомнатные люксовые апартаменты, продаваемые за 231 миллион рублей.

Московские новостройки занимают второе место по стоимости среди городов среднего размера с ценой в 369 тысяч рублей за квадратный метр, что увеличилось на 3% с начала года. Санкт-Петербург занимает третье место с ценой в 250 тысяч рублей за квадратный метр, которая осталась неизменной.

Цены на жилье в Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске и Красноярске остались неизменными. В то время как в Краснодаре, Воронеже, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону произошел относительно незначительный рост в пределах 1-5%.

Андрей Добрый, руководитель Витрины недвижимости Restate, комментирует: "После неудачного января к концу февраля и особенно в марте спрос на первичном рынке постепенно восстанавливается. Первоначальный шок от изменения условий ипотечного кредитования постепенно ослаб, застройщики продолжают предлагать акции и специальные предложения, а предстоящее отмена государственных программ субсидирования (хотя, возможно, они будут продлены в некоторых регионах, но точно никто не знает где) стимулирует спрос. Однако он еще не достиг уровня осени прошлого года".

Общая тенденция не затронула два города-миллионника. Так, в Волгограде к началу апреля цены снизились на 8 тысяч рублей (на 7%) по сравнению с январем.

Самые доступные жилье представлены в Красноярске — единственном городе среди мегаполисов, где цены на первичном рынке не превышают 100 тысяч рублей за квадратный метр. Это примерно в четыре раза дешевле, чем в Сочи.

Кроме того, цены на жилье в Новосибирске, третьем по величине городе России, также снизились. Хотя незначительно — на 6 тысяч рублей за квадратный метр, что составляет 4,5%.