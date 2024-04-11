Госдума призвала Минстрой к ответу: завалили жалобами на газовщиков

Госдума попросила Минстрой РФ о пересмотре норм расчёта платы за обслуживание газового оборудования. Официальное обращение к главе ведомства Иреку Файзуллину депутаты приняли на пленарном заседании в четверг.
Председатель ГД Вячеслав Володин пояснил, что от избирателей поступают многочисленные жалобы на завышенные цены, которые берут газовщики за свою работу. Стоимость их услуг резко возросла, причём сильно отличается в разных регионах, а порой и внутри одного субъекта РФ.
Ответ на справедливые претензии жителей у сотрудников горгазов примерно одинаковый.
"Идёт отсыл к методическим указаниям Министерства строительства и ЖКХ: "Всё сделано по закону". По какому закону? "В соответствии с методическими рекомендациями". Вот давайте изучим, что за методические рекомендации", — предложил спикер.
Упомянутые нормы действуют с 1 сентября 2023 года. С тех пор тарифы на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования выросли в 1,5-3,3 раза, а стоимость обслуживания внутридомового — до 2,3 раза, хотя никаких дополнительных услуг газовщики не оказывают.
В обращении депутаты также призвали Минстрой не только уточнить условия оплаты, но и усилить мониторинг за их соблюдением.
Ранее Госдума повысила штрафы за недопуск газовщиков в дома для проверки работы газового оборудования.
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