Госдума призвала Минстрой к ответу: завалили жалобами на газовщиков

Госдума попросила Минстрой РФ о пересмотре норм расчёта платы за обслуживание газового оборудования. Официальное обращение к главе ведомства Иреку Файзуллину депутаты приняли на пленарном заседании в четверг.

Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported