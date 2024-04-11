Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В "Яндекс" уволили гендиректора
Простой рецепт запечённой куриной грудки
Анастасия Мельникова столкнулась с грубой критикой внешности на фоне тяжёлой болезни
В Омской области появилась Федерация лазерного боя
Вкусный клюквенный соус: готовится очень быстро
Иностранных семян не будет? Горькая правда про рынок семян в России
Минобороны РФ: Российские военные ночью ударили высокоточным оружием по объектам ТЭК Украины
RT: дочка предполагаемого помощника террористов из "Крокуса Сити Холла" рассказала, что он находится в Польше
Байкера, подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье, поймали в Тверской области
Госдума призвала Минстрой к ответу: завалили жалобами на газовщиков

Госдума призвала Минстрой пересмотреть плату за обслуживание газового оборудования

Недвижимость

Госдума попросила Минстрой РФ о пересмотре норм расчёта платы за обслуживание газового оборудования. Официальное обращение к главе ведомства Иреку Файзуллину депутаты приняли на пленарном заседании в четверг.

Госдума призвала Минстрой пересмотреть плату за обслуживание газового оборудования
Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Председатель ГД Вячеслав Володин пояснил, что от избирателей поступают многочисленные жалобы на завышенные цены, которые берут газовщики за свою работу. Стоимость их услуг резко возросла, причём сильно отличается в разных регионах, а порой и внутри одного субъекта РФ.

Ответ на справедливые претензии жителей у сотрудников горгазов примерно одинаковый.

"Идёт отсыл к методическим указаниям Министерства строительства и ЖКХ: "Всё сделано по закону". По какому закону? "В соответствии с методическими рекомендациями". Вот давайте изучим, что за методические рекомендации", — предложил спикер.

Упомянутые нормы действуют с 1 сентября 2023 года. С тех пор тарифы на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования выросли в 1,5-3,3 раза, а стоимость обслуживания внутридомового — до 2,3 раза, хотя никаких дополнительных услуг газовщики не оказывают.

В обращении депутаты также призвали Минстрой не только уточнить условия оплаты, но и усилить мониторинг за их соблюдением.

Ранее Госдума повысила штрафы за недопуск газовщиков в дома для проверки работы газового оборудования.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите

Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.

Как избавиться от слизней
Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова ВСУ не оставляют надежд получить "непобедимые" натовские танки Дмитрий Плотников Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Последние материалы
Иностранных семян не будет? Горькая правда про рынок семян в России
Госдума призвала Минстрой пересмотреть плату за обслуживание газового оборудования
RT: дочка предполагаемого помощника террористов из "Крокуса Сити Холла" рассказала, что он находится в Польше
Байкера, подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье, поймали в Тверской области
Как ухаживать за самшитом?
Эксперты выделили самые умные породы кошек
Средний доход для покупки квартиры в РФ должен составлять 68-88 тысяч рублей
Почему рекомендуется наносить дезодорант на ночь
Более 3 тысяч объектов зарегистрировано с начала года в Подмосковье по "гаражной амнистии"
В НИТУ МИСИС создали принципиально новый СВЧ-микроскоп
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников