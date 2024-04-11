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Минимущество Подмосковья отчиталось о "гаражной амнистии" в регионе

Более 3 тысяч объектов зарегистрировано с начала года в Подмосковье по "гаражной амнистии"

1:42
Недвижимость

Более 3 тысяч объектов зарегистрировано с начала года в Подмосковье по "гаражной амнистии", сообщило Министерство имущественных отношений Московской области в среду.

Более 3 тысяч объектов зарегистрировано с начала года в Подмосковье по "гаражной амнистии"
Фото: Минимущество МО is licensed under public domain

"В первом квартале этого года в Подмосковье зарегистрировано 3,1 тысячи объектов недвижимости, что на 1,3 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года", — уточнила глава ведомства Наталья Адигамова.

Из них: 890 гаражей и свыше 2,2 тысячи земельных участков общей площадью 49,3 тысячи квадратных метров.

"Гаражная амнистия" в регионе объявлена 2,5 года назад и будет действовать до 1 сентября 2026 года, добавила министр.

По этой программе владельцы гаражей, их наследники или покупатели имеют право на бесплатную регистрацию самого строения и земли под ним.

"Документ о регистрации даст ряд преимуществ — можно будет застраховать объект, сдать в аренду, вписать в завещание, дарственную или безопасно продать. В случае если земля понадобится для строительства дорог или других объектов, собственник получит компенсацию", — разъяснила Адигамова.

Она добавила, что есть ещё некоторые важные условия: гараж должен находиться на государственной или муниципальной земле и построен до 30 декабря 2004 года на выделенном кооперативом или бывшим работодателем специально для этого участке. Сооружение должно быть капитальным — на всевозможный самострой, "ракушки", разборные металлические конструкции "гаражная амнистия" не распространяется.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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