Названы катастрофические ошибки, из-за которых ваши дорогие шторы выглядят дешёвыми

Шторы — настолько весомый элемент интерьера, что даже незначительная оплошность при их выборе или изготовлении может свести на нет всю красоту вашего дорогого евроремонта, предупредила дизайнер Юлия Тычино.
Для сетевого издания "БелНовости" она перечислила пять самых распространённых ошибок в этом щепетильном вопросе.
Блестящая или грубая материя априори выглядит слишком бюджетно.
Короткие или узкие шторы производят впечатление незаконченности, поэтому кажутся дешёвыми.
"Обратитесь к специалисту, который сможет правильно рассчитать коэффициент пышности и выбрать подходящую длину полотнищ", — посоветовала эксперт.
Некачественная фурнитура, плохое крепление чудовищно дешевят внешний вид занавесок.
Неровные швы, кривые края, неправильная форма штор могут поставить жирный крест на всём интерьере комнаты.
Каждой модели штор — своё место. Пышные занавеси с ламбрекенами, например, требуют большого пространства. Если вы повесите их в маленькой комнате, будут думать, что они куплены на распродаже уценённых товаров или подарены кем-то, кому они больше не нужны.
Изобилие деталей, опять же — только для обширных помещений. И наоборот, прозрачная занавеска или короткие шторы в просторной гостиной могут выглядеть куцыми.
Ранее Тычино рекомендовала при установке карниза для штор учитывать высоту потолка.
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