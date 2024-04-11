Названы катастрофические ошибки, из-за которых ваши дорогие шторы выглядят дешёвыми

Дизайнер назвала пять принципиальных ошибок при выборе штор

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Шторы — настолько весомый элемент интерьера, что даже незначительная оплошность при их выборе или изготовлении может свести на нет всю красоту вашего дорогого евроремонта, предупредила дизайнер Юлия Тычино.

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Для сетевого издания "БелНовости" она перечислила пять самых распространённых ошибок в этом щепетильном вопросе.

Неправильный выбор ткани

Блестящая или грубая материя априори выглядит слишком бюджетно.

Неправильный размер

Короткие или узкие шторы производят впечатление незаконченности, поэтому кажутся дешёвыми.

"Обратитесь к специалисту, который сможет правильно рассчитать коэффициент пышности и выбрать подходящую длину полотнищ", — посоветовала эксперт.

Неправильное или неподходящее крепление

Некачественная фурнитура, плохое крепление чудовищно дешевят внешний вид занавесок.

Неаккуратный пошив

Неровные швы, кривые края, неправильная форма штор могут поставить жирный крест на всём интерьере комнаты.

Несоответствие размеру комнаты

Каждой модели штор — своё место. Пышные занавеси с ламбрекенами, например, требуют большого пространства. Если вы повесите их в маленькой комнате, будут думать, что они куплены на распродаже уценённых товаров или подарены кем-то, кому они больше не нужны.

Изобилие деталей, опять же — только для обширных помещений. И наоборот, прозрачная занавеска или короткие шторы в просторной гостиной могут выглядеть куцыми.

Ранее Тычино рекомендовала при установке карниза для штор учитывать высоту потолка.