Россияне бросились искать себе апартаменты на майские праздники

Интерес к апартаментам на майские вырос на 31% по сравнению с прошлым годом

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Интерес к апартаментам на майские праздники вырос почти на 31% по сравнению с прошлым годом, пишут РИА Новости, изучившие совместное исследование сервисов "Отелло" и 2ГИС.

Фото: КГКУ "Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району" is licensed under public domain

С начала года россияне стали чаще, чем в первом квартале 2023-го, искать апартаменты, свидетельствуют данные веб-аналитики 2ГИС.

Многие планируют снять жильё на праздники, подтверждает опрос "Отелло". Согласно его итогам, их предпочтения распределились так:

гостиницы — более 40%, квартиры и апартаменты — около 30%, базы отдыха — 9%, мини-отели — 8%, хостелы — 6%.

"Каждый четвёртый опрошенный планирует провести майские праздники в поездках по России. 70% респондентов останутся дома или поедут на дачу. Еще 5% опрошенных запланировали зарубежные поездки", — выяснило исследование.

Топ-5 направлений по России на эти майские:

Санкт-Петербург, Краснодарский край, Москва, Татарстан, Калининград.