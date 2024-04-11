Россияне бросились искать себе апартаменты на майские праздники

Интерес к апартаментам на майские праздники вырос почти на 31% по сравнению с прошлым годом, пишут РИА Новости, изучившие совместное исследование сервисов "Отелло" и 2ГИС.
С начала года россияне стали чаще, чем в первом квартале 2023-го, искать апартаменты, свидетельствуют данные веб-аналитики 2ГИС.
Многие планируют снять жильё на праздники, подтверждает опрос "Отелло". Согласно его итогам, их предпочтения распределились так:
"Каждый четвёртый опрошенный планирует провести майские праздники в поездках по России. 70% респондентов останутся дома или поедут на дачу. Еще 5% опрошенных запланировали зарубежные поездки", — выяснило исследование.
Топ-5 направлений по России на эти майские:
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