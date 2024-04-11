Найдена самая дешёвая съёмная квартира в Москве: узнайте, сколько стоит поселиться в ней

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Самая дешёвая съёмная квартира в Москве обойдётся в 19 тысяч рублей в месяц

0:43
Недвижимость

Найдена самая дешёвая съёмная квартира в Москве, пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы".

Самая дешёвая съёмная квартира в Москве обойдётся в 19 тысяч рублей в месяц
Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова is licensed under Public domain

За 19 тысяч рублей в месяц можно снять 30-метровую однушку на первом этаже жилого дома в Троицком административном округе.

Аренда жилья в этом округе — по-прежнему самая дешёвая в Москве: снять однокомнатную квартиру там стоит в среднем 34,5 тысячи рублей. Лидером дороговизны остаётся Центральный административный округ — средняя ежемесячная арендная плата за однушку составляет 80 тысяч.

Ну а средняя по всему городу стоимость съёма квартиры — 50 тысяч рублей.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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