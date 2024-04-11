Раскрыто главное правило дизайна интерьеров по визуальному увеличению высоты потолков

Самый простой и эффективный способ визуально увеличить высоту помещения — повесить карниз как можно ближе к потолку, сообщила сетевому изданию "БелНовости" дизайнер Юлия Тычино.
Она призвала всегда следовать одному правилу:
"Чем ближе карниз находится к потолку, тем лучше".
Лучше использовать скрытый карниз — это ещё больше усилит эффект.
Кроме того, эксперт посоветовала однослойные, максимально лёгкие и воздушные шторы и напомнила о зеркалах для зрительного расширения пространства.
Ранее она же рекомендовала шторы в вертикальную полоску, чтобы визуально приподнять потолок.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.