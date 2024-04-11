Раскрыто главное правило дизайна интерьеров по визуальному увеличению высоты потолков

Дизайнер призвала вешать карниз как можно ближе к потолку

0:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Самый простой и эффективный способ визуально увеличить высоту помещения — повесить карниз как можно ближе к потолку, сообщила сетевому изданию "БелНовости" дизайнер Юлия Тычино.

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Она призвала всегда следовать одному правилу:

"Чем ближе карниз находится к потолку, тем лучше".

Лучше использовать скрытый карниз — это ещё больше усилит эффект.

Кроме того, эксперт посоветовала однослойные, максимально лёгкие и воздушные шторы и напомнила о зеркалах для зрительного расширения пространства.

Ранее она же рекомендовала шторы в вертикальную полоску, чтобы визуально приподнять потолок.