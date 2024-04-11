Март 2024: более 100 тыс. новых квартир выведены на рынок жилья

Более 100 тыс. новых квартир вышло на рынок в марте

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В марте текущего года специалисты Единого ресурса застройщиков сообщили о появлении на рынке жилой недвижимости более 100 тысяч новых квартир. Общая площадь этих новых объектов составила 5,14 миллионов квадратных метров.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

По данным анализа, за прошедший месяц было представлено 533 новых объекта от 257 застройщиков. В числе этих объектов 104 тысячи квартир в новостройках были предложены для продажи, что превышает аналогичный показатель за март прошлого года почти на четверть. В сравнении с февралем количество новых квартир, поступивших на рынок, выросло на 29%.

Суммарная площадь новых объектов в сравнении с мартом 2023 года увеличилась на 51%. Особенно значительное количество новых квартир было представлено на рынке в Краснодарском крае.

С начала текущего года на рынок вышло 1333 новых объекта, включая 225,3 тысячи квартир общей площадью 11,10 миллионов квадратных метров. В среднем ежедневно на рынок поступало 2,4 тысячи квартир, что на 9% меньше, чем в предыдущем году.