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Март 2024: более 100 тыс. новых квартир выведены на рынок жилья

Более 100 тыс. новых квартир вышло на рынок в марте

1:17
Недвижимость » Аналитика

В марте текущего года специалисты Единого ресурса застройщиков сообщили о появлении на рынке жилой недвижимости более 100 тысяч новых квартир. Общая площадь этих новых объектов составила 5,14 миллионов квадратных метров.

Более 100 тыс. новых квартир вышло на рынок в марте
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

По данным анализа, за прошедший месяц было представлено 533 новых объекта от 257 застройщиков. В числе этих объектов 104 тысячи квартир в новостройках были предложены для продажи, что превышает аналогичный показатель за март прошлого года почти на четверть. В сравнении с февралем количество новых квартир, поступивших на рынок, выросло на 29%.

Суммарная площадь новых объектов в сравнении с мартом 2023 года увеличилась на 51%. Особенно значительное количество новых квартир было представлено на рынке в Краснодарском крае.

С начала текущего года на рынок вышло 1333 новых объекта, включая 225,3 тысячи квартир общей площадью 11,10 миллионов квадратных метров. В среднем ежедневно на рынок поступало 2,4 тысячи квартир, что на 9% меньше, чем в предыдущем году.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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