Март 2024: более 100 тыс. новых квартир выведены на рынок жилья

В марте текущего года специалисты Единого ресурса застройщиков сообщили о появлении на рынке жилой недвижимости более 100 тысяч новых квартир. Общая площадь этих новых объектов составила 5,14 миллионов квадратных метров.
По данным анализа, за прошедший месяц было представлено 533 новых объекта от 257 застройщиков. В числе этих объектов 104 тысячи квартир в новостройках были предложены для продажи, что превышает аналогичный показатель за март прошлого года почти на четверть. В сравнении с февралем количество новых квартир, поступивших на рынок, выросло на 29%.
Суммарная площадь новых объектов в сравнении с мартом 2023 года увеличилась на 51%. Особенно значительное количество новых квартир было представлено на рынке в Краснодарском крае.
С начала текущего года на рынок вышло 1333 новых объекта, включая 225,3 тысячи квартир общей площадью 11,10 миллионов квадратных метров. В среднем ежедневно на рынок поступало 2,4 тысячи квартир, что на 9% меньше, чем в предыдущем году.
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