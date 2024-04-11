Почему регистрация закладной необходима при ипотеке: разъяснение от экспертов

Для чего нужна закладная на квартиру при ипотеке

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ипотечное кредитование по-прежнему остается одним из самых востребованных способов приобретения жилья, как сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунальной политики Подмосковья.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Часто заемщики не в полной мере понимают процесс оформления ипотечной сделки и значимость предоставляемых документов. Особое внимание вызывает процесс регистрации закладной на квартиру, который требуется многим банкам.

Закладная представляет собой вид ценной бумаги, подтверждающей, что приобретенное с помощью ипотеки жилье передается в залог за выданный кредит. Для банка это служит гарантией того, что заемщик соблюдает свои финансовые обязательства: в случае просрочек по платежам банк имеет право реализовать заложенное жилье и восстановить средства.

Хотя закон не требует обязательной регистрации закладной при покупке жилья в ипотеку, большинство банков настаивают на этом для снижения рисков и упрощения процедур взыскания долга в случае невыплаты кредита.

Форма закладной может немного различаться в зависимости от банка, но в ней всегда содержится основная информация, касающаяся условий ипотечного договора, такая как паспортные данные заемщика, данные о кредитной организации, информация о недвижимости, наличие обременений, условия кредитования и т. д.

Банк самостоятельно занимается оформлением закладной вместе с другими документами, необходимыми для заключения договора. Заемщику нужно лишь подписать документ. После этого банк направляет закладную в Росреестр для регистрации, и клиенту приходится оплатить государственную пошлину за эту процедуру.

Банк может использовать закладную по разным сценариям, включая частичную перепродажу, переуступку прав, обмен или выпуск эмиссионных бумаг.

После полного погашения кредита действие закладной аннулируется, и клиент может запросить подтверждение этого в Росреестре или МФЦ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отмечал важность уделения внимания проблемам и вызовам, с которыми сталкиваются жители Подмосковья.