Линолеум: надежное решение для домашних и коммерческих помещений

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Как правильно выбрать линолеум для комнаты

1:04
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Безопасный, простой в уходе и бюджетный — вот описательные характеристики одного из наиболее популярных напольных покрытий, которое мы рассматриваем здесь — линолеума.

Как правильно выбрать линолеум для комнаты
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Еще одним преимуществом этого материала является его разнообразие. Дизайнер Юлия Тычино делится советами по выбору линолеума.

Если вы планируете использовать линолеум в помещениях, таких как детская комната, кухня, прихожая, ванная или санузел, стоит обратить внимание на коммерческий линолеум. Продавец должен предложить вам влагостойкий вариант толщиной 3 мм.

Кроме того, полезно выбирать линолеум с антискользящим покрытием.

Для гостиной, кабинета или спальни можно рассмотреть полукоммерческий линолеум толщиной 1,5-2 мм. В таком случае важны декоративные возможности, а также звуко- и теплоизоляция.

Если у вас есть активные дети или питомцы с острыми когтями, рекомендуется обратить внимание на полукоммерческий или коммерческий линолеум с дополнительным защитным слоем.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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Как правильно выбрать линолеум для комнаты
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