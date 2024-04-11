Секреты рынка: почему высококачественные квартиры не теряют в цене

Эксперты предрекают падение цен на жилье в Подмосковье

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Риэлторы отмечают, что более высококачественные квартиры в привлекательных местоположениях, если и уходят в цене, то это происходит незначительно. В то же время недвижимость в старых зданиях с неактуальными планировками в не престижных районах может значительно снизиться в стоимости.

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Согласно риэлтору Анатолию Михайлову, если в 2024 году не произойдет кардинальных изменений на рынке ипотеки сохранится на уровне сегодняшних условий, цены на востребованную вторичную недвижимость упадут на 5%, а на старую недвижимость — на 15-20%.

Другие эксперты предсказывают плавное снижение цен на вторичное жилье примерно на 10%, но не раньше осени. Это объясняется уменьшением спроса из-за высоких ипотечных ставок и ожидаемым увеличением предложения.

Риэлтор Андрей Козлов считает, что ожидать снижения ключевой ставки Центрального банка РФ в 2024 году не стоит, и ставки по ипотеке на вторичное жилье останутся высокими. По его мнению, выгоднее всего приобретать квартиры в новостройках, особенно при наличии льготных условий.

По словам специалиста, за последние полтора года рынок прошел через различные испытания, и высокие ипотечные ставки не устоят. Он приводит в пример периоды паники и ставок на уровне 19%, которые затем быстро снижались.

Эксперты считают, что 2024 год станет важным для ипотечного рынка, особенно для льготной ипотеки. Анатолий Михайлов уверен, что льготную ипотеку могут модернизировать или заменить другими программами, такими как семейные или военная ипотека. Однако, если ее не продлят, по его мнению, появятся новые стимулы для покупки жилья от застройщиков и банков, аналогичные тем, что наблюдались в периоды кризисов в прошлом.

Эксперты предупреждают, что если к середине 2024 года ключевая ставка и рыночные ставки по кредитам не снизятся до приемлемого уровня (примерно ниже 10% годовых), то власти будут вынуждены продлить субсидирование.

По мнению экспертов, достижение заявленной Президентом РФ цели — построить 120 миллионов квадратных метров нового жилья в год — возможно только при поддержке спроса.