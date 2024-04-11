Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вода и кожа: какое влияние она оказывает на увлажнение?
Кинологи рассказали, как понять, что собака испытывает стресс
Мизулина высказалась на счет "команды иноагентов" на Олимпиаде
В Иркутской области мошенница выдала полиции своего сообщника
Эксперты объяснили: как избежать ошибок при выборе страхового полиса
Nature Communications: разработан экологичный метод 3D-печати
Кинологи ответили, сколько активности необходимо собаке
Врач Кашляк: диабетикам нельзя есть макароны и рис
Руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Дягилев заявил о том, что летом возобновится высокий поток мигрантов
Секреты рынка: почему высококачественные квартиры не теряют в цене

Эксперты предрекают падение цен на жилье в Подмосковье

2:18
Недвижимость » Аналитика

Риэлторы отмечают, что более высококачественные квартиры в привлекательных местоположениях, если и уходят в цене, то это происходит незначительно. В то же время недвижимость в старых зданиях с неактуальными планировками в не престижных районах может значительно снизиться в стоимости.

Эксперты предрекают падение цен на жилье в Подмосковье
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно риэлтору Анатолию Михайлову, если в 2024 году не произойдет кардинальных изменений на рынке ипотеки сохранится на уровне сегодняшних условий, цены на востребованную вторичную недвижимость упадут на 5%, а на старую недвижимость — на 15-20%.

Другие эксперты предсказывают плавное снижение цен на вторичное жилье примерно на 10%, но не раньше осени. Это объясняется уменьшением спроса из-за высоких ипотечных ставок и ожидаемым увеличением предложения.

Риэлтор Андрей Козлов считает, что ожидать снижения ключевой ставки Центрального банка РФ в 2024 году не стоит, и ставки по ипотеке на вторичное жилье останутся высокими. По его мнению, выгоднее всего приобретать квартиры в новостройках, особенно при наличии льготных условий.

По словам специалиста, за последние полтора года рынок прошел через различные испытания, и высокие ипотечные ставки не устоят. Он приводит в пример периоды паники и ставок на уровне 19%, которые затем быстро снижались.

Эксперты считают, что 2024 год станет важным для ипотечного рынка, особенно для льготной ипотеки. Анатолий Михайлов уверен, что льготную ипотеку могут модернизировать или заменить другими программами, такими как семейные или военная ипотека. Однако, если ее не продлят, по его мнению, появятся новые стимулы для покупки жилья от застройщиков и банков, аналогичные тем, что наблюдались в периоды кризисов в прошлом.

Эксперты предупреждают, что если к середине 2024 года ключевая ставка и рыночные ставки по кредитам не снизятся до приемлемого уровня (примерно ниже 10% годовых), то власти будут вынуждены продлить субсидирование.

По мнению экспертов, достижение заявленной Президентом РФ цели — построить 120 миллионов квадратных метров нового жилья в год — возможно только при поддержке спроса.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал

Андрей Ургант очень просил за своего сына.

Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать
Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать
Последние материалы
Руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Дягилев заявил о том, что летом возобновится высокий поток мигрантов
Вода Сасси с лимоном, имбирём и огурцом: освежающий напиток для похудения
Почему у рассады томата скручиваются и подсыхают листья
Тренер Ходырев назвал лучшие упражнения с гимнастической палкой для укрепления спины
Туристка пожаловалась на дискриминацию русских на Мальдивах
Секрет красивых ног: как победить сухость и шелушение?
Ford объявляет о отзыве 42 652 автомобилей Bronco Sport и Escape из-за треснувших форсунок топлива
Стало известно, почему кошка не любит, когда ей смотрят в глаза
"Исламский джихад": расправа над сыновьями лидера ХАМАС не заставит палестинцев капитулировать
Acura представляет новый кроссовер ADX в своей линейке SUV на 2025 год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников