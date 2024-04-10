Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США укрепляет военные связи с Австралией и Японией
Прооперировали оператора Шума из ВГТРК после инцидента с обстрелом около Кременной в ЛНР
Как приготовить сливочную пасту пенне с кабачками
В США обличили Киев в нецелевом использовании выделенных средств
Чем питался общий предок всего живого на Земле – выяснили немецкие учёные
Что не стоит делать с машиной весной: пять советов
Стоимость туров в Японию начинается от 230т. рублей за двоих в мае
Набиуллина: застройщики выдержат снижение цен на жилье
Зачем вбивать гвоздь в яблоню
Эльвира Набиуллина призывает к переходу от массовой к целевой ипотеке для повышения доступности жилья

Набиуллина: цены на жилье растут быстрее, чем доходы у граждан

2:09
Недвижимость

Представляя в Государственной Думе Российской Федерации годовой отчет Банка России, глава регулятора Эльвира Набиуллина выразила мнение о необходимости перехода от широко распространенной льготной ипотеки к целевой. Она уточнила, что в настоящее время этим вопросом занимается межведомственная группа Министерства Финансов, куда входят эксперты Центробанка.

Набиуллина: цены на жилье растут быстрее, чем доходы у граждан
Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

Набиуллина подчеркнула, что доступ к ипотеке должен быть не только льготным, но и рыночным, а для этого необходимо сдерживать инфляцию. Она отметила, что за последние четыре года цены на жилье на первичном рынке выросли в два раза, в то время как зарплаты увеличились лишь на полтора раза, что ухудшает доступность жилья.

Рост ипотечного портфеля на 35% в год, по мнению Набиуллиной, приводит не только к удорожанию недвижимости, но и к высокой степени задолженности у граждан. Она отметила, что в четвертом квартале прошлого года почти половина заемщиков (45%) вынуждены были тратить более 80% своих доходов на выплату ипотеки.

Набиуллина подчеркнула, что ситуация на рынке ипотеки должна способствовать улучшению доступности жилья, а не формированию рыночного "пузыря". Она высказала мнение, что преимущества от низких процентных ставок не должны поглощаться ростом цен.

В ответ на вопрос о возможных банкротствах застройщиков из-за высокой ключевой ставки Банка России, Набиуллина отметила, что застройщики благодаря росту рынка имеют хорошие финансовые резервы, их прибыль значительно выросла за последние четыре года.

Председатель Государственной Думы предложил Банку России сотрудничать с депутатами для повышения доступности жилья для граждан. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить возможность приобретения жилья как по льготным программам, так и на рыночных условиях, без риска длительной задолженности.

В своем выступлении председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции отметил успехи Центробанка в противодействии антироссийским санкциям, однако выразил мнение о том, что повышение ключевой ставки могло негативно повлиять на экономический рост, хотя его последствия пока не полностью проявились.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Последние материалы
Дерматолог Шербер: привычка спать с мокрыми волосами может привести к проблемам с кожей головы
Ольга Бузова выступила с инициативой ввести уроки полового воспитания в школах
Татьяна Борщ рассказала, что итальянцев шокировал российский фильм про Донбасс
5 лучших пород кошек
Доктор Федорова пояснила, как преодолеть проблему перхоти
Самые большие породы домашних кошек
Эксперты рассказала, почему ваш кот ворует носки
The Washington Post: Иран близок к созданию ядерного оружия
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат"
Если батареи стали холодными раньше времени — что делать? Советы эксперта Сергея Сергеева
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников