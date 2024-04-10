Эльвира Набиуллина призывает к переходу от массовой к целевой ипотеке для повышения доступности жилья

Набиуллина: цены на жилье растут быстрее, чем доходы у граждан

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Представляя в Государственной Думе Российской Федерации годовой отчет Банка России, глава регулятора Эльвира Набиуллина выразила мнение о необходимости перехода от широко распространенной льготной ипотеки к целевой. Она уточнила, что в настоящее время этим вопросом занимается межведомственная группа Министерства Финансов, куда входят эксперты Центробанка.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

Набиуллина подчеркнула, что доступ к ипотеке должен быть не только льготным, но и рыночным, а для этого необходимо сдерживать инфляцию. Она отметила, что за последние четыре года цены на жилье на первичном рынке выросли в два раза, в то время как зарплаты увеличились лишь на полтора раза, что ухудшает доступность жилья.

Рост ипотечного портфеля на 35% в год, по мнению Набиуллиной, приводит не только к удорожанию недвижимости, но и к высокой степени задолженности у граждан. Она отметила, что в четвертом квартале прошлого года почти половина заемщиков (45%) вынуждены были тратить более 80% своих доходов на выплату ипотеки.

Набиуллина подчеркнула, что ситуация на рынке ипотеки должна способствовать улучшению доступности жилья, а не формированию рыночного "пузыря". Она высказала мнение, что преимущества от низких процентных ставок не должны поглощаться ростом цен.

В ответ на вопрос о возможных банкротствах застройщиков из-за высокой ключевой ставки Банка России, Набиуллина отметила, что застройщики благодаря росту рынка имеют хорошие финансовые резервы, их прибыль значительно выросла за последние четыре года.

Председатель Государственной Думы предложил Банку России сотрудничать с депутатами для повышения доступности жилья для граждан. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить возможность приобретения жилья как по льготным программам, так и на рыночных условиях, без риска длительной задолженности.

В своем выступлении председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции отметил успехи Центробанка в противодействии антироссийским санкциям, однако выразил мнение о том, что повышение ключевой ставки могло негативно повлиять на экономический рост, хотя его последствия пока не полностью проявились.