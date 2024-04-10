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Путин поручает: земельные участки с инфраструктурой для многодетных семей

Земельные участки многодетных семей будут обеспечивать инфраструктурой

1:41
Недвижимость

Президент России, Владимир Путин, поручил властям регионов обеспечить необходимой инфраструктурой земельные участки, которые предоставляются многодетным семьям на безвозмездной основе.

Земельные участки многодетных семей будут обеспечивать инфраструктурой
Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По его указанию, исполнительные органы регионов должны предоставлять многодетным семьям земельные участки, снабженные необходимыми объектами инженерной инфраструктуры.

Михаил Краснов, директор департамента налогового и юридического консультирования в компании Consul Group, отметил, что споры о предоставлении земельных участков многодетным семьям часто разрешаются в суде. Он также подчеркнул, что предоставление земельных участков на безвозмездной основе имеет ряд социальных и экономических целей, таких как улучшение условий проживания, поддержка социально незащищенных слоев и стимулирование строительной отрасли.

Однако, Краснов также отметил, что для успешной реализации этой инициативы необходимо, чтобы земельные участки были готовы к строительству, что может потребовать дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Он также подчеркнул важность организации финансирования для достижения успеха программы.

Валерий Лукинов, учредитель экспертного клуба "Загородный девелопмент", также выразил мнение, что для выполнения поручения президента требуется дополнительное финансирование. Он отметил, что участки с уже имеющейся инфраструктурой значительно дороже и что муниципалитетам может быть трудно справиться с такой финансовой нагрузкой.

Таким образом, для успешной реализации программы по предоставлению земельных участков многодетным семьям необходимо не только обеспечить инфраструктуру, но и обеспечить соответствующее финансирование.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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