Сколько времени нужно копить честному человеку, чтобы купить квартиру под Москвой

Чтобы накопить на собственное жильё в Москве, среднестатистической семье придётся откладывать сбережения больше семи лет. А в Подмосковье? Интернет-издание Regions узнало у доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова кандидата экономических наук Марии Ермиловой.
Смотря какую квартиру, ответила она.
"Если брать цены на квартиры в Московской области, то они варьируются от нескольких миллионов до десятков миллионов рублей. Но в среднем можно уложиться в 5-6 миллионов рублей", — рассуждает экономист.
Допустим, квадратные меры покупаются в ипотеку, продолжает она. Значит, на первый взнос кладём 1,5-1,8 миллиона рублей.
"Если возьмём, что средний доход покупателя — 100 тысяч рублей, что вполне реально для Подмосковья, а обязательные затраты — 50 тысяч рублей, на накопления останется 50 тысяч. Значит, потребуется 30 месяцев, чтобы накопить на первоначальный взнос", — говорит Ермилова.
"При наличной оплате при тех же условиях потребуется от 100 месяцев накоплений, чтобы приобрести квартиру в Подмосковье", — заключила она.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.