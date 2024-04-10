Сколько времени нужно копить честному человеку, чтобы купить квартиру под Москвой

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Больше 100 месяцев нужно, чтобы накопить на квартиру в Подмосковье, подсчитала экономист

1:14
Недвижимость

Чтобы накопить на собственное жильё в Москве, среднестатистической семье придётся откладывать сбережения больше семи лет. А в Подмосковье? Интернет-издание Regions узнало у доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова кандидата экономических наук Марии Ермиловой.

Больше 100 месяцев нужно, чтобы накопить на квартиру в Подмосковье, подсчитала экономист
Фото: PxHere by Andrey is licensed under CC BY 2.0

Смотря какую квартиру, ответила она.

"Если брать цены на квартиры в Московской области, то они варьируются от нескольких миллионов до десятков миллионов рублей. Но в среднем можно уложиться в 5-6 миллионов рублей", — рассуждает экономист.

Допустим, квадратные меры покупаются в ипотеку, продолжает она. Значит, на первый взнос кладём 1,5-1,8 миллиона рублей.

"Если возьмём, что средний доход покупателя — 100 тысяч рублей, что вполне реально для Подмосковья, а обязательные затраты — 50 тысяч рублей, на накопления останется 50 тысяч. Значит, потребуется 30 месяцев, чтобы накопить на первоначальный взнос", — говорит Ермилова.

"При наличной оплате при тех же условиях потребуется от 100 месяцев накоплений, чтобы приобрести квартиру в Подмосковье", — заключила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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