Улица Усачева лидирует: самые дорогие квадратные метры жилья в Москве

Эксперты компании по недвижимости Skolkovo Realty провели анализ вторичного рынка квартир и апартаментов, цена за квадратный метр которых превышает 1 млн рублей. На данный момент, в апреле этого года, количество таких предложений на рынке Москвы превысило 3,1 тысячи лотов, сообщают "Вести Подмосковья".
Согласно отчету аналитической службы компании, на рынке недвижимости Москвы в апреле 2024 года доступно 3107 квартир и апартаментов с ценой за квадратный метр выше 1 млн рублей. С начала текущего года количество таких объектов в столице увеличилось на 24%, что составляет 601 лот.
Исследование также выявило, что самой дорогой улицей Москвы с точки зрения цены за квадратный метр премиального жилья является Усачева. На этой улице представлено 317 объектов недвижимости, и их количество увеличилось на 4 с начала 2024 года.
Второе место по количеству квартир с ценой за квадратный метр выше 1 млн рублей занимает Мосфильмовская улица, где доступно для приобретения 179 объектов в данном ценовом диапазоне. С начала года их количество увеличилось на 69 объектов, что является самым значительным ростом в столице.
Тройку самых дорогих локаций Москвы закрывает улица Ефремова, на которой представлено 106 лотов с ценой за квадратный метр выше 1 млн рублей. Однако с начала года количество предложений здесь сократилось на 12 объектов. В общей сложности в данном ценовом сегменте в Москве в настоящее время предлагается более 60 квартир.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.