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Улица Усачева лидирует: самые дорогие квадратные метры жилья в Москве

Самая дорогая недвижимость в Москве находиться на улице Усачева

1:47
Недвижимость » Аналитика

Эксперты компании по недвижимости Skolkovo Realty провели анализ вторичного рынка квартир и апартаментов, цена за квадратный метр которых превышает 1 млн рублей. На данный момент, в апреле этого года, количество таких предложений на рынке Москвы превысило 3,1 тысячи лотов, сообщают "Вести Подмосковья".

Самая дорогая недвижимость в Москве находиться на улице Усачева
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Uezhova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно отчету аналитической службы компании, на рынке недвижимости Москвы в апреле 2024 года доступно 3107 квартир и апартаментов с ценой за квадратный метр выше 1 млн рублей. С начала текущего года количество таких объектов в столице увеличилось на 24%, что составляет 601 лот.

Исследование также выявило, что самой дорогой улицей Москвы с точки зрения цены за квадратный метр премиального жилья является Усачева. На этой улице представлено 317 объектов недвижимости, и их количество увеличилось на 4 с начала 2024 года.

Второе место по количеству квартир с ценой за квадратный метр выше 1 млн рублей занимает Мосфильмовская улица, где доступно для приобретения 179 объектов в данном ценовом диапазоне. С начала года их количество увеличилось на 69 объектов, что является самым значительным ростом в столице.

Тройку самых дорогих локаций Москвы закрывает улица Ефремова, на которой представлено 106 лотов с ценой за квадратный метр выше 1 млн рублей. Однако с начала года количество предложений здесь сократилось на 12 объектов. В общей сложности в данном ценовом сегменте в Москве в настоящее время предлагается более 60 квартир.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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