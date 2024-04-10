Узнали, где за год сильнее всего подорожали частные дома: не в Москве

С начала года частные дома в России подорожали на 7%, а по сравнению с прошлым — на 18%. Средняя цена достигла 7,4 миллиона рублей по состоянию на конец марта, подсчитал "Мир квартир". Об исследовании сообщила РИА Недвижимость в среду.
"При ограниченности путешествий за рубеж наши соотечественники всё больше внимания обращают на такие места в России, где можно полноценно отдохнуть в окружении природных красот, и многие созревают до покупки дома там", — объяснил генеральный директор "Мира квартир" Павел Луценко.
В нескольких регионах загородное жильё, напротив, подешевело:
В Москве частные дома подорожали на 18%, в Подмосковье — на 25%, однако загородная недвижимость всё равно остаётся выгоднее квартиры в столице.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.