Задолжавшая за услуги ЖКХ автоледи осталась без Bentley — роскошную иномарку арестовали в центре Питера

У петербурженки отобрали Bentley за коммунальные долги в 1,5 миллиона

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Санкт-Петербурге судебные приставы арестовали Bentley Continental 2018 года за коммунальные долги его хозяйки – 37-летней местной жительницы, сообщило во "ВКонтакте" региональное управление Федеральной службы судебных приставов России.

Фото: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу is licensed under public domain

Исполнительные производства против автоледи были возбуждены в 2022 году. Общая сумма долга агентству недвижимости и коммунальным службам превышает 1,5 миллиона рублей.

Арест роскошной иномарки в центре Северной столицы не встретил сопротивления. Напротив, владелица согласилась с долгом и помогла погрузить своё имущество на эвакуатор.

Автомобиль отвезли в специализированную организацию на ответственное хранение. Если в ближайшее время его хозяйка не погасит долг, он уйдёт с молотка.

Право взыскания задолженностей за услуги ЖКХ осталось только за судебными приставами, коллекторам это делать запретили.