Задолжавшая за услуги ЖКХ автоледи осталась без Bentley — роскошную иномарку арестовали в центре Питера

В Санкт-Петербурге судебные приставы арестовали Bentley Continental 2018 года за коммунальные долги его хозяйки – 37-летней местной жительницы, сообщило во "ВКонтакте" региональное управление Федеральной службы судебных приставов России.
Исполнительные производства против автоледи были возбуждены в 2022 году. Общая сумма долга агентству недвижимости и коммунальным службам превышает 1,5 миллиона рублей.
Арест роскошной иномарки в центре Северной столицы не встретил сопротивления. Напротив, владелица согласилась с долгом и помогла погрузить своё имущество на эвакуатор.
Автомобиль отвезли в специализированную организацию на ответственное хранение. Если в ближайшее время его хозяйка не погасит долг, он уйдёт с молотка.
Право взыскания задолженностей за услуги ЖКХ осталось только за судебными приставами, коллекторам это делать запретили.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.