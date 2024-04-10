Элитная недвижимость Москвы: рост спроса на новостройки в первом квартале 2024 года

Спрос на элитные московские новостройки вырос

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В ходе исследования, проведенного компанией Kalinka Ecosystem, выяснилось, что в первом квартале текущего года количество сделок с элитной недвижимостью в Москве достигло 341, что означает увеличение на 67% по сравнению с предыдущим годом.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Начало года характеризовалось временным снижением активности на рынке элитных новостроек. Однако в феврале-марте 2024 года спрос на такое жилье заметно возрос. Общий объем продаж элитной недвижимости в первом квартале составил 47 миллиардов рублей, что превышает показатели первого квартала 2023 года на 87%.

Средняя цена за квадратный метр проданной высокобюджетной недвижимости в новостройках в феврале-марте текущего года составила 1,18 миллиона рублей, что на 14% выше, чем в аналогичный период годом ранее. Средняя цена предложения за первичное элитное жилье в конце первого квартала составила 1,6 миллиона рублей за квадратный метр, что превышает на 15% показатель первого квартала 2023 года.