Центробанк выявляет тренд: охлаждение ипотечного рынка начинается

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ЦБ заметил охлаждение рынка ипотеки

1:00
Недвижимость » Аналитика

На форуме "Банки. Трансформация. Экономика 3.0" зампред Банка России Ольга Полякова объявила о постепенном замедлении роста ипотечного рынка.

ЦБ заметил охлаждение рынка ипотеки
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

По ее словам, по предварительным данным за первый квартал текущего года темпы роста ипотечных займов не превысили 2,5%. Она отметила, что точных цифр пока нет из-за поздней отчетности. По приблизительным оценкам, в этот период темпы роста ипотеки составили около 2-2,5%, в то время как рост потребительского кредитования превысил прогнозируемое значение и составил примерно 3%.

Ранее было сообщено, что в марте текущего года российские банки выдали льготные ипотечные кредиты на сумму 307 миллиардов рублей, что на 7% больше, чем в предыдущем году. В феврале по льготным программам было выдано ипотечных займов на сумму 219,3 миллиарда рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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