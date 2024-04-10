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«Очень дорого». Россияне отказываются от покупки жилья в пользу аренды

Россияне не хотят покупать жильё, предпочитая аренду

2:03
Недвижимость » Аналитика

Из-за увеличения стоимости ипотеки потенциальные покупатели все чаще отказываются от сделок на вторичном рынке недвижимости в пользу аренды, сообщил генеральный директор агентства недвижимости Анатолий Пысин.

Россияне не хотят покупать жильё, предпочитая аренду
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Для того чтобы приобрести жилье в кредит, покупателю приходится собирать больший первоначальный взнос, пройти более строгий отбор в банках и согласиться на высокие процентные ставки. Однако не каждый может себе это позволить в настоящее время. Это привело к тому, что люди стали брать меньше кредитов, а те, кто не обладает собственностью, предпочитают арендовать жилье, что увеличивает спрос на арендный рынок.

Пысин отмечает, что на рынке жилья всегда существует взаимосвязь между размером арендной платы и ежемесячным платежом по ипотеке. Если разница небольшая, то это стимулирует покупателей брать ипотеку и приобретать жилье. Однако если разница значительная, то большинство предпочитает аренду.

По словам эксперта, на данный момент есть много случаев, когда из-за высоких ставок по ипотеке покупатели отказываются от приобретения жилья и предпочитают аренду. Не каждый может себе позволить ежемесячные платежи по ипотеке из-за их значительной суммы.

Например, при покупке однокомнатной квартиры в Москве за 12,5 миллионов рублей в кредит на 20 лет под 17,5% годовых с первоначальным взносом в 2,5 миллиона рублей, ежемесячный платеж составит около 150 тысяч рублей. В то время как аренда такой же квартиры начинается от 60 тысяч рублей. Разница практически в 2,5 раза.

При таких условиях большинство людей склонно оставаться на аренде вместо того, чтобы приобрести собственное жилье, заключил собеседник.

По оценкам специалиста, за последние полгода ставки на аренду квартир на столичном рынке выросли не менее чем на 20-25% для новых предложений. Собственники также начали повышать арендные платежи, в основном на 10% в год.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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