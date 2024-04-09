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Земельные участки в Подмосковье: рост цен на 30% за год

Подмосковная земля подорожала на 30% за год

1:19
Недвижимость » Аналитика

Эксперты агентства недвижимости Max Realty заявили о росте цен на земельные участки в Подмосковье.

Подмосковная земля подорожала на 30% за год
Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

По их данным, за последний год земельные участки подорожали на 30%, а с начала 2019 года — на почти 120%. В марте текущего года средняя цена одной сотки земли составила 365,2 тысячи рублей, в то время как в начале года она была на уровне 333,6 тысячи рублей.

Таким образом, за первые три месяца 2024 года цена увеличилась на 9,5% или на 31,6 тысячи рублей.
Сравнивая с прошлым годом, весной 2023 года средняя стоимость сотки земли в Московской области составляла 278,4 тысячи рублей. Это означает, что за год цены выросли на 26,88%, или на 77,4 тысячи рублей. А за период с марта 2019 года по март 2024 года средняя стоимость сотки земли увеличилась на 116,22%, или на 196,3 тысячи рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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