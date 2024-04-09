Россиян могут заставить демонтировать кондиционеры. Пока речь о Владивостоке

Во Владивостоке в первом чтении принят проект, запрещающий ставить кондиционеры на фасаде

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стало известно, что в России могут обязать демонтировать кондиционеры, которые установлены на фасадах домов с уличной стороны. В частности, в первом чтении городской думы Владивостока прошёл законопроект, который запрещает располагать кондиционеры на домах со стороны гостевых маршрутов. О новости проинформировал портал deita.ru.

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Сообщается, что новый законопроект должен ввести новые нормы благоустройства города и привести их в соответствие с существующим законодательством. В случае окончательного принятия законопроекта россиян обяжут демонтировать кондиционеры с фасадов и убирать с обочин брошенные машины. Такие новые меры могут заработать во Владивостоке. Слушания по данному законопроекту будут проходить до 7 мая 2024 года. По поводу возможных нововведений жители Владивостока могут отправить своё мнение о законопроекте на портал администрации города.

Напомним, что согласно действующему законодательству для установки кондиционеров отводятся разрешённые места. Новый проект может обязать его владельцев демонтировать устройство в случае его установки со стороны улицы.