Если окна потеют, это очень, очень плохо, предупредила врач-бактериолог Вера Бондарчук. Она объяснила "Доктору Питеру", что это может указывать на повышенную влажность, а значит — росту грибка.
Издание привело пять способов предотвратить запотевание окон в доме.
Они выделяют много влаги, особенно сразу после полива.
Помещение обязательно надо проветривать, но могильный холод недопустим. Температура не должна быть меньше 18-20 °C, при необходимости включайте обогреватель.
Кусочком мыла рисуете на окне мелкую сетку и растираете сухой тряпкой.
Положите на подоконник мешочек с солью. Её надо периодически менять. Сахар тоже гигроскопичный, но его в этой роли использовать не надо — могут прийти муравьи или тараканы.
Этиловый спирт + глицерин в пропорции 20:1.
Применять дважды в месяц.
Пользуйтесь этими способами, пока учёные не изобрели "умные" окна, которые не будут ни запотевать, ни обледеневать — они утверждают, что близки к этому.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.