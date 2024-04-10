Пять способов предотвратить запотевание окон в доме

Чтобы не потели окна, уберите цветы с подоконника

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если окна потеют, это очень, очень плохо, предупредила врач-бактериолог Вера Бондарчук. Она объяснила "Доктору Питеру", что это может указывать на повышенную влажность, а значит — росту грибка.

Фото: commons.wikimedia. org by SeymourGoldwin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Издание привело пять способов предотвратить запотевание окон в доме.

Уберите с подоконника горшки с растениями

Они выделяют много влаги, особенно сразу после полива.

Следите за температурой в комнате

Помещение обязательно надо проветривать, но могильный холод недопустим. Температура не должна быть меньше 18-20 °C, при необходимости включайте обогреватель.

Натрите стёкла мылом.

Кусочком мыла рисуете на окне мелкую сетку и растираете сухой тряпкой.

Соль как адсорбент

Положите на подоконник мешочек с солью. Её надо периодически менять. Сахар тоже гигроскопичный, но его в этой роли использовать не надо — могут прийти муравьи или тараканы.

Ещё один состав для натирания стекла

Этиловый спирт + глицерин в пропорции 20:1.

Применять дважды в месяц.

Пользуйтесь этими способами, пока учёные не изобрели "умные" окна, которые не будут ни запотевать, ни обледеневать — они утверждают, что близки к этому.