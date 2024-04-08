Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Упражнения для создания стройной талии, доступные прямо на рабочем месте
Рэпер Моргенштерн* облачился фому армии Израиля
У Эвелины Блёданс умерла вышедшая из тюрьмы сестра
Посадите в саду пенстемон
Автоэксперты назвали лучшие автомобили для поездок на дачу
Жители затопленных территорий Орска освобождены от оплаты ЖКУ
Ученые выяснили, что электронные сигареты и вейпы способны изменять ДНК человека
Может ли принести пользу для здоровья всего одна тренировка в неделю?
В затопленном Орске волонтеры спасают собак
Оценка ущерба в Орске: результаты комиссии по наводнению в Оренбургской области

Минстрой подсчитал сумму ущерба от паводка в Оренбургской области

1:19
Недвижимость

Информация о размере ущерба от наводнения в Оренбургской области будет установлена после проведения специальной комиссии, сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ.

Минстрой подсчитал сумму ущерба от паводка в Оренбургской области
Фото: pixabay.com by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Согласно сообщению Минстроя, совместно с органами власти Оренбургской области уже проводится оперативная оценка ущерба, причиненного жилым домам и объектам ЖКХ в результате наводнений. В настоящее время происходит обследование территории. Министерство строительства активно контролирует ситуацию.

"На данный момент был произведен предварительный подсчет потерь жилья и земельных участков, поврежденных или утраченных в результате наводнений. Согласно информации правительства области на 7 апреля 2024 года, наводнения затронули жилые дома и приусадебные участки в 87 населенных пунктах и 13 садовых некоммерческих товариществах. Окончательные данные по повреждениям уточняются с учетом текущей ситуации. Размер ущерба будет определен после проведения комиссионного обследования", — отметили в Минстрое.

Они также добавили, что для координации мер по устранению последствий наводнений ведомство постоянно взаимодействует с другими министерствами и ведомствами, а также участвует в работе правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса

Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.

SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Посадите в саду этот яркий цветок
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Сами звезды говорят быть вместе: какая порода собак подходит вам по знаку зодиака
Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Последние материалы
Может ли принести пользу для здоровья всего одна тренировка в неделю?
Ученые выяснили, что электронные сигареты и вейпы способны изменять ДНК человека
В затопленном Орске волонтеры спасают собак
Будет возможность отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
"Kion" назвал любимые мультфильмы россиян: "Ну, погоди!" нравится всем
Минфин РФ: общая сумма поступлений от нефтегаза с начала текущего года составила 2,9 трлн рублей
Косметолог Жовтан: для увеличения объема губ без использования инъекций можно воспользоваться пламперами и бальзамами
"ВСК": на МКАД происходят 7% всех столичных ДТП
Эксперты ответили, как уложить кота спать
ВЦИОМ: каждой второй российской семье требуется срочное улучшение жилищных условий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников