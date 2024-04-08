Оценка ущерба в Орске: результаты комиссии по наводнению в Оренбургской области

Минстрой подсчитал сумму ущерба от паводка в Оренбургской области

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Информация о размере ущерба от наводнения в Оренбургской области будет установлена после проведения специальной комиссии, сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ.

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Согласно сообщению Минстроя, совместно с органами власти Оренбургской области уже проводится оперативная оценка ущерба, причиненного жилым домам и объектам ЖКХ в результате наводнений. В настоящее время происходит обследование территории. Министерство строительства активно контролирует ситуацию.

"На данный момент был произведен предварительный подсчет потерь жилья и земельных участков, поврежденных или утраченных в результате наводнений. Согласно информации правительства области на 7 апреля 2024 года, наводнения затронули жилые дома и приусадебные участки в 87 населенных пунктах и 13 садовых некоммерческих товариществах. Окончательные данные по повреждениям уточняются с учетом текущей ситуации. Размер ущерба будет определен после проведения комиссионного обследования", — отметили в Минстрое.

Они также добавили, что для координации мер по устранению последствий наводнений ведомство постоянно взаимодействует с другими министерствами и ведомствами, а также участвует в работе правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.