В России молодые семьи живут в тесноте. Статистика, представленная ВЦИОМ, удивила

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ВЦИОМ: каждой второй российской семье требуется срочное улучшение жилищных условий

1:16
Недвижимость

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что каждой второй семье в России требуется улучшение жилищных условий. Так, 52% респондентов испытывают такую потребность уже сейчас. Ещё 55% людей только планируют улучшить свои жилищные условия, причём 35% из них намерены это сделать в ближайшие 5 лет и необходимые средства для этого у них имеются.

ВЦИОМ: каждой второй российской семье требуется срочное улучшение жилищных условий
Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Параллельно с этим ВЦИОМ выяснил, что основная масса российских семей проживает в квартирах — таковых 73%. В частных домовладениях, в том числе в коттеджах и таунхаусах проживают 23% россиян. Причём 79% опрошенных заявили, что проживают в недвижимости являющейся их собственностью или собственностью семьи.

Ещё один момент, который выяснял ВЦИОМ — это желание жить в частном доме. Оказалось, что в почти в 3 раза больше семей, хотели бы жить в индивидуальном доме, чем проживает сейчас.

Отметим, что в опросе про жильё участвовали 1,6 тысяча россиян. Всех их работники центра опрашивали по телефону. Данный опрос проводился в июле и в августе 2023 года.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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