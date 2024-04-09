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Собирающимся в длительный отъезд дали советы: отключить всё в доме, вручить ключи соседям

Юрист посоветовал перекрыть воду в квартире при длительном отъезде

1:15
Недвижимость

Надолго покидая квартиру, нужно отключить всё, что можно, посоветовал адвокат Михаил Лябах. В комментарии "Российской газете" он дал несколько советов отъезжающим.

Юрист посоветовал перекрыть воду в квартире при длительном отъезде
Фото: flickr.com by Брусника is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

"Следует перекрыть воду, отключить электроприборы, перекрыть клапаны газовой плиты. Это необходимо сделать для того, чтобы исключить случайные возгорание проводки, залив соседей или утечку газа", — пояснил юрист.

Замок во входной двери лучше сменить, потому что установленный по умолчанию китайский профессиональным домушникам — не помеха. Если вы живёте на первом или втором этаже, окна нужно защитить решётками.

Не помешают датчики пожарной безопасности, камеры видеонаблюдения и сигнализация, подключенная к вневедомственной охране Росгвардии или частного охранного предприятия.

В любом случае самое ценное лучше не оставлять, а отнести на хранение в банковскую ячейку. Кроме того, можно дать ключи человеку, которому вы доверяете, и попросить его присматривать за жилищем. "Лучше всего, если это будет сосед по подъезду, который постоянно находится на близком расстоянии от вашей квартиры, а при определённом уровне доверия может и приходить с оставленными вами ключами и проверять, всё ли в порядке", — добавил Лябах.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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