Собирающимся в длительный отъезд дали советы: отключить всё в доме, вручить ключи соседям

Надолго покидая квартиру, нужно отключить всё, что можно, посоветовал адвокат Михаил Лябах. В комментарии "Российской газете" он дал несколько советов отъезжающим.
"Следует перекрыть воду, отключить электроприборы, перекрыть клапаны газовой плиты. Это необходимо сделать для того, чтобы исключить случайные возгорание проводки, залив соседей или утечку газа", — пояснил юрист.
Замок во входной двери лучше сменить, потому что установленный по умолчанию китайский профессиональным домушникам — не помеха. Если вы живёте на первом или втором этаже, окна нужно защитить решётками.
Не помешают датчики пожарной безопасности, камеры видеонаблюдения и сигнализация, подключенная к вневедомственной охране Росгвардии или частного охранного предприятия.
В любом случае самое ценное лучше не оставлять, а отнести на хранение в банковскую ячейку. Кроме того, можно дать ключи человеку, которому вы доверяете, и попросить его присматривать за жилищем. "Лучше всего, если это будет сосед по подъезду, который постоянно находится на близком расстоянии от вашей квартиры, а при определённом уровне доверия может и приходить с оставленными вами ключами и проверять, всё ли в порядке", — добавил Лябах.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.