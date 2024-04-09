Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зендая в белом костюме без бюстгальтера появилась на премьере в Риме
Ида Галич пожертвовала миллион рублей со своего дня рождения жителям Оренбурга
Между Харьковом и Белгородом: как живет Грайворон сейчас
Если вы перенесли COVID-19: вам положена бесплатная глубокая диспансеризация
Ольга Бузова назвала измены крахом отношений
ВС РФ нанесли удар по Ж/Д составу с подкреплением ВСУ
Глава АвтоВАЗа обсудил перспективы развития автопрома в России на заседании Экспертного совета
Фигуристка Татьяна Навка не видит свою младшую дочь в киноиндустрии
Германия на официальном уровне заявила об истощении запасов для ПВО Patriot
Нашли самую дешёвую квартиру в России — она продаётся в Коми. Удивитесь, узнав её цену

Самая дешёвая квартира в России продаётся за 100 тысяч рублей

1:23
Недвижимость

Самая дешёвая квартира в России стоит 100 тысяч рублей, следует из составленного "Авито Недвижимостью" рейтинга, с которым ознакомилась "Лента.ру".

Самая дешёвая квартира в России продаётся за 100 тысяч рублей
Фото: IG Pavel Neznanov is licensed under public domain

За такую цену можно купить 34-метровую однушку на четвёртом этаже пятиэтажного дома в посёлке городского типа Воргашор в Республике Коми, причём продавец даже готов оставить там мебель.

Второе место с ценой 120 тысяч рублей разделили три объекта:

  • однокомнатная квартира в посёлке Северный Коспашский Пермского края площадью 30,9 квадратных метра;
  • однушка на последнем этаже шестиэтажного кирпичного дома на улице Каржавина в городе Североуральске Свердловской области;
  • квартира площадью 55,9 квадратных метра, в посёлке городского типа Северный, входящем в состав городского округа Воркута республики Коми — в ней есть всё для жизни: стиральная машина, водонагреватель, кухонный гарнитур с электроплитой, другая мебель, такая как стеллаж и стол-книжка.

Жильё за чуть большую цену — 125-130 тысяч рублей — представлено в Воркуте, небольших населённых пунктах Тамбовской, Ульяновской и Кировской областей.

Ранее в вышеупомянутом Воргашоре — вымирающем посёлке при некогда самой современной в тех краях шахте — продавалась квартира за один рубль.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации Дмитрий Плотников Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Последние материалы
В Самаре разработали и испытали топливозаправщик для спутников с ионным двигателем
В Оренбуржье затопило 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебных участков
Евросоюз лишился защиты США, заявил глава евродипломатии
Можно ли обрабатывать деревья золой?
Певицу Леди Гагу заметили с обручальным кольцом на безымянном пальце
Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации
Турция собирается строить лунную станцию вместе с Китаем и Россией
Певицу Нюшу раскритиковали за откровенный топ на фоне слухов о разводе
Клубнично-персиковый смузи: как приготовить этот лёгкий напиток
Кинологи назвали самые милые породы собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников