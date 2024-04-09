Нашли самую дешёвую квартиру в России — она продаётся в Коми. Удивитесь, узнав её цену

Самая дешёвая квартира в России продаётся за 100 тысяч рублей

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самая дешёвая квартира в России стоит 100 тысяч рублей, следует из составленного "Авито Недвижимостью" рейтинга, с которым ознакомилась "Лента.ру".

Фото: IG Pavel Neznanov is licensed under public domain

За такую цену можно купить 34-метровую однушку на четвёртом этаже пятиэтажного дома в посёлке городского типа Воргашор в Республике Коми, причём продавец даже готов оставить там мебель.

Второе место с ценой 120 тысяч рублей разделили три объекта:

однокомнатная квартира в посёлке Северный Коспашский Пермского края площадью 30,9 квадратных метра;

однушка на последнем этаже шестиэтажного кирпичного дома на улице Каржавина в городе Североуральске Свердловской области;

квартира площадью 55,9 квадратных метра, в посёлке городского типа Северный, входящем в состав городского округа Воркута республики Коми — в ней есть всё для жизни: стиральная машина, водонагреватель, кухонный гарнитур с электроплитой, другая мебель, такая как стеллаж и стол-книжка.

Жильё за чуть большую цену — 125-130 тысяч рублей — представлено в Воркуте, небольших населённых пунктах Тамбовской, Ульяновской и Кировской областей.

Ранее в вышеупомянутом Воргашоре — вымирающем посёлке при некогда самой современной в тех краях шахте — продавалась квартира за один рубль.